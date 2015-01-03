به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا عارف، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار جمعی از فعالان سیاسی و مدنی استان اصفهان و اعضای بنیاد امید ایرانیان این استان، با تبریک میلاد پیامبر اعظم(ص) و حضرت مسیح(ع) و گرامیداشت هفته وحدت به نقش آفرینی مردم اصفهان در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی اشاره کرد و با بیان اینکه روح تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در اصفهان است، گفت: مردم خوب و متدین استان اصفهان در همه دوران های مختلف قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نقش ماندگاری در تاریخ معاصر ایران داشتند و مردم این استان وارث بیش از 23 هزار شهیدانی هستند که برای عظمت ایران و اسلام جان خود را تقدیم کرده‌اند.

وی با یادآوری نقش چهره‌های برجسته این استان بوِیژه آیت‌الله سید جلال الدین طاهری و استاد علی اکبر پرورش،خاطرنشان کرد: اصفهان یکی از جوشان‌ترین کانون‌های انقلاب اسلامی وزادگاه زنان و مردانی بزرگی است که برای آزادی، عدالت و پیشرفت کشور قلبشان تپیده و می‌تپد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آستانه هفته وحدت سخن می‌گفت رمز پیروزی انقلاب اسلامی را وحدت کلمه و وحدت همه اقشار جامعه دانست و تاکید کرد: برخی ازسیاسیون و سخنوران از وحدت سخن می گویند ولی اعمال و رفتارشان وحدت شکن است و باعث ایجاد شکاف و کدورت در جامعه می‌شود.اگر شعار وحدت می دهیم باید به لوازم آن هم پایبند باشیم.

وی ادامه داد: نخبگان و رسانه‌ها باید در تحکیم وحدت در کشور نقش موثری ایفا کنند متاسفانه برخی رسانه‌ها از مناسبت‌های ملی و سیاسی برای تخطئه یک جریان سیاسی سوء استفاده می‌کنند که این روش نه تنها به وحدت و یکپارچگی در درون نظام کمک نمی‌کند بلکه باعث افزایش کینه توزی و خصومت در جامعه می شود.

رئیس بنیاد امید ایرانیان در بخش دیگری از سخنان خود در واکنش به گلایه‌هایی که از مدیریت استان اصفهان مطرح شد، اظهار داشت: من در اکثر دیدارهایی که طی یکسال اخیر با مردم و نخبگان استان‌های مختلف داشتم گلایه‌هایی از عدم همراهی و همسویی مدیریت کلان استان متبوع خود با شعارهای دولت تدبیر و امید مطرح می کردند؛ البته توقع این نیست که با روی کار آمدن دولت جدید تمامی مدیران قبلی برکنار شوند اما انتظار این است مدیران اجرایی در استانها پیام انتخابات 24 خرداد را درک کرده باشند. انشالله در آینده این روند اصلاح شود و همسو با سیاست‌ها و شعارهای دولت حرکت کنند.

عارف تاکید کرد: برخی گروه‌های سیاسی و رقیب به دنبال این هستند که اصلاح‌طلبان از دولت زاویه بگیرند به همین دلیل باید مراقبت کرد طرح برخی گلایه‌ها و نقدها به ایجاد شکاف با دولت تعبیر نشود.

وی به عملکرد دولت در بخش‌های مختلف اشاره کرد و گفت: روند کلی دولت از زمان آغاز به کار خود مطلوب بوده است و باید از دولت حمایت کرد.البته در بعضی بخشها بویژه درخصوص مسائل معیشتی مردم و رفع دغدغه‌های اقشار آسیب پذیر باید بیشتر تلاش شود.

رئیس بنیاد امید ایرانیان با اشاره به پرسش‌های مختلف حاضرین در جلسه در ارتباط با انتخابات مجلس آینده گفت: اگرچه بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته فضای عمومی کشور تغییر کرده است اما هنوز تربیون‌های خاص در اختیار رقیب جریان اصلاحات است و هر چه می‌خواهند علیه اصلاح‌طلبان می گویند و به دنبال شکاف و تفرقه در جریان اصلاح طلب هستند به همین دلیل اصلاح‌طلبان باید در انتخابات مجلس آینده با وحدت و برنامه محوری و دوری از سهم خواهی گروهی و حزبی مشارکت جدی داشته باشند. باید همه گروه‌های اصلاح طلب برای پیروزی تفکر اصلاحات تلاش و حرکت جبهه ای را تقویت کنند.

عارف با بیان اینکه بین بزرگان اصلاح طلب هیچگونه فاصله‌ای وجود ندارد بر ضرورت پیروزی تفکر اصلاح طلبی در انتخابات مجلس آینده با اجماع کامل تاکید کرد.

گفتنی است در این دیدار محمود ابراهیمی مسئول بنیاد امید ایرانیان اصفهان و دبیر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات این استان گزارشی از وضعیت سیاسی و فرهنگی استان و عملکرد بنیاد امید ایرانیان اصفهان ارائه کرد.