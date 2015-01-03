نخستین اقدام نجات بخشی جلوگیری از ورود فاضلاب روستاها به زریوار باشد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قادری امروز شنبه در جلسه ستاد نجات بخشی دریاچه زریوار که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، گفت: دریاچه زریوار نقش پررنگ و تاثیرگذاری در توسعه منطقه ای دارد لذا از لحاظ اهمیت کمتر از دریاچه ارومیه نیست.

وی عنوان کرد: در طول سالیان گذشته مطالعات متعددی هم چون مطالعه خط انتقال قزلچه سو، طرح گردشگری زریوار، حفاظت و بهره برداری پایدار و غیره انجام گرفته است.

وی اظهارداشت: معقتدم چون به طرح خدمات واحدی درباره مطالعات دریاچه زریوار دست پیدا نکردیم هنوز در این حوزه با مشکلاتی مواجه هستیم.

معاون امور هماهنگی عمرانی استاندار کردستان ادامه داد: خط انتقال فاضلاب روستاهایی که در ضلع غربی دریاچه واقع شده اند با اعتبارات اختصاص داده شده امسال تا پایان خرداد ۹۴ به پایان می رسد.

قادری بیان کرد: در ضلع شرقی دریاچه هم فاضلاب سه روستا به زریوار وارد می شود که حل این مشکل هم نیازمند ارائه راهکار است و امیدواریم صاحب نظران این حوزه در این رابطه مسئولان را یاری کنند.

وی ادامه داد: نخستین اقدامی که باید برای نجات بخشی دریاچه زریوار انجام گیرد جلوگیری از ورود فاضلاب روستاها منطقه به این دریاچه است.

وی برانجام مطالعات یکپارچه تاکید کرد و اظهارداشت: باید روی شرح خدمات مطالعات کار و رسالت های دستگاه های زیربط نیز تعیین شود.

معاون امور هماهنگی عمرانی استاندار کردستان بیان کرد: قسمتی از دریاچه زریوار داخل حریم شهری واقع شده است لذا شهرداری باید در این راستا فعالیت بیشتری داشته باشد.