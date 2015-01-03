خالی شدن یک سوم تخت های آی سی یو با کاهش مصرف نمک در خانواده ها

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسماعیل‌‌زاده ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت اجرای طرح بسیج ملی تغذیه برگزار شد، اظهار داشت: میانگین مصرف نمک روزانه برای یک فرد بالغ و سالم حدود ۵ میلی گرم (یک قاشق چایخوری) است که امروزه اگر همان پنج گرم نمک را در پخت غذا استفاده نکنیم به خودی خود با مصرف انواع میوه و سبزیجات و مصرف نان و غلات و گوشت ها به دست می‌آید.

وی با اشاره به اینکه ما به دنبال حذف نمک از سر سفره ها و رستوران ها هستیم، ادامه داد: از آنجایی که نمک را به دلیل وجود سدیم در آن مصرف می کنیم بنابراین بهتر است که نمک پس از پخت غذا به آن اضافه شود تا سدیم موجود در آن جذب بدن شود.

رئیس دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: مصرف کافی نمک برای فعالیت های فیزیولوژیک بدن ضرورری است، اما مصرف زیاد آن باعث بروز انواع بیماری ها می شود.

وی تصریح کرد: مصرف نمک در کشور ایران دو برابر استاندارد جهانی است و هر فرد ایرانی در روز بطور میانگین ۱۰ تا ۱۱ گرم نمک مصرف می کند.

اسماعیل زاده مصرف زیاد نمک را باعث بروزی بیماری های چون پوکی استخوان، فشارخون بالا، بیماری های قلبی و عروقی دانست و اظهار کرد: ذائقه افراد معمولا در سنین ۴ تا ۸ سالگی شکل می گیرد و والدین می توانند با رفتار درست تغذیه در حانواده ذائقه کودکان و نوجوانان خود را به مصرف مواد غذایی کم نمک عادت دهند.

رئیس دانشکده علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار کرد: معمولا صنعتی ها به دنبال سود حاصل از فروش محصولات خود هستند و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مسئول تامین سلامت مردم است، از این رو مردم باید به هشدارهای متولیان حوزه سلامت در خصوص مصرف مواد غذایی توجه جدی داشته باشند.

اسماعیل زاده عنوان کرد: از آنجایی که مواد غذایی صنعتی و همچنین غذای رستوران ها از نمک بیشتری نسبت به غذاهای خانگی بهره می برند، توصیه می‌شود تا حد امکان غذاهای خانگی در دستور غذایی خانواده ها قرار بگیرد.

وی ادامه داد: سلامت آحاد جامعه بر عهده وزات بهداشت است، اما متاسفانه با آشفته بازاری که با بروز برخی از بیماری ها در حوزه سلامت به وجود آمده است، برخی به دنبال سوء استفاده و تجارت از وضع موجود هستند.

رئیس دانشکده علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: یکی از مهترین منابع تامین نمک بدن نان مصرفی که بهداشت محیط استان اصفهان و معاونت غذا و دارو باید نظارت های لازم برای تامین نان با کیفیت و دارای میزان استاندارد نمک را در دستور کار خود قرار دهند.