جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول معوقات بانکی راهبرد توسعه خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رشیدیان در دیدار با معاونان استانداری و فرمانداران شهرستان‌ها با اشاره به اقدامات موفق دولت در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اظهار داشت: این امر به مدد سیاست‌های صحیح و تلاش و هم افزایی مسئولان در رده‌های مختلف مدیریتی حاصل شده است.

وی با اشاره به اتخاذ رویکرد اعتدال، تدبیر و امید آفرینی در اجرای برنامه‌ها، افزود: این رویکرد باید در دستور کار تمام مسئولان استان به ویژه فرمانداران قرار داشته باشد و از تمامی ظرفیت‌ها استفاده شود.

استاندار خراسان رضوی بر ضرورت استفاده از ظرفیت طیف‌های مختلف سیاسی و اجتماعی برای شتاب بخشیدن به روند توسعه استان تاکید کرد و گفت: کسب موفقیت در عرصه‌های مختلف در گرو همکاری صمیمانه، هم افزایی و تلاش همه قشرهاست.

رشیدیان خواستار تعامل سازنده فرمانداران با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و ائمه جمعه شد و بیان کرد: استفاده از مدیرانی توانمند و حرکت بر مدار شایسته سالاری و لزوم بهره گیری از قشرهای اثرگذار و نخبگان در راستای توسعه همه جانبه مناطق مختلف استان، باید مورد توجه قرار داشته باشد.

وی افزود: پیروی از ولایت و توجه به اجرای مطلوب برنامه‌ها و سیاست‌های دولت تدبیر و امید از جمله ویژگی‌های اساسی برای انتخاب مدیران استان به شمار می رود.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر ارتقای رضایت عمومی در جامعه گفت: مدیران باید از انتقاد سازنده استقبال کنند زیرا نقد منصفانه، زمینه رشد و تعالی امور را فراهم خواهد کرد و ضریب خطا در تصمیم گیری را کاهش می‌دهد.

رشیدیان توزیع متوازن امکانات در اقصی نقاط استان را از مصادیق توجه به حقوق شهروندی برشمرد و تصریح کرد: انطباق تمام برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای استان با اسناد بالادستی از قبیل سند توسعه و آمایش ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

استاندار خراسان رضوی در ادامه پیگیری جهت تحقق درآمدهای مصوب و جلوگیری از فرار مالیاتی، شناسایی مؤدیان جدید، وصول معوقات بانکی، استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی و جذب سرمایه گذاری‌های خارجی را از جمله راهبردهای اقتصادی برای توسعه شهرستان ها و استان دانست.