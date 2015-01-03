استقبال از علنی شدن فیش حقوقی پزشکان/اختلاف بین گروه های نظام سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نجاتیان با اشاره به اعلام سازمان نظام پزشکی مبنی بر راه اندازی کمپینی شامل 12 هزار پزشک برای علنی کردن فیش حقوقی شان گفت: از این حرکت خوب و قابل تحسین جامعه پزشکی که می خواهند شفافیت را به این حرفه برگردانند، استقبال می کنیم.

وی افزود: به هر حال به نظر می رسد، دلیل اصلی بحث هایی که مدتی است در رابطه با دریافتی پزشکان و سایر گروه های نظام سلامت مطرح شده است، عدم شفافیت در میزان دریافتی گروه های مختلف در نظام سلامت است به گونه ای که برخی مواقع احساس می شود که فیش حقوقی برای برخی ها در بیمارستان به مثابه یک سند محرمانه تلقی می شود.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری ادامه داد: در کشورهای پیشرفته هر فردی از جامعه می تواند با مراجعه به اداره دارایی میزان درآمد، مالیات و ثروت هر فردی از جامعه حتی شخص رئیس جمهور را بداند و بسنجد، دلیل شان نیز این است که وقتی فردی از راه مشروع درآمد دارد و مالیات خود را می پردازد، دیگر هیچ ابایی از اینکه بقیه از دارایی و ثروت وی اطلاع داشته باشند، وجود نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: در کشور ما هم باید به سمت شفافیت سازی حرکت کرد و این اعلام آمادگی از سوی پزشکان برای علنی شدن فیش حقوقی، گامی بسیار مبارک است که ان شاء الله به زودی شاهد آن باشیم تا به طور کلی صحبت ها و نگرانی هایی که در این خصوص مطرح می شود، از جامعه رخت بربندد.

نجاتیان با رد هر گونه حرمت شکنی درباره گروه های مختلف نظام سلامت، گفت: ما نیز چنین شیوه هایی را قابل قبول نمی دانیم زیرا به هر حال همه گروه ها در نظام سلامت، خدمتگذار هستند و بایستی شأن آنها رعایت شود.

وی افزود: به هر حال ممکن است در هر گروهی اعم پزشکی و پرستاری افرادی باشند که قانون شکنی کنند و بر این باوریم که خود حرفه باید صنف را از وجود این افراد پالایش کند.

قائم مقام نظام پرستاری یادآور شد: ما نیز معتقدیم دستانی که می خواهند بین گروه های مختلف نظام سلامت دعوا راه بیندازند، هدفشان هدف مقدسی نیست. البته برخی صحبت ها در خصوص وجود برخی تبعیض ها از روی دلسوزی گفته می شود اما در بعضی مواقع این مسئله از حالت عادی خارج می شود و ما نیز این را قبول نداریم.

وی افزود: باید برای حل این مسائل در سطح عقلای حرفه های مختلف نظام سلامت، گفتمان ایجاد شود و سازمان های قانونی حرف مختلف، بنشینند و این مسائل را ریشه یابی کنند تا مشخص شود، دلیل برخی هتک حرمت هایی که در جامعه ایجاد شده، چیست و ریشه این تعارضی که در نظام سلامت دیده می شود، چه چیزی است و بر این اساس راه حل کارآمد ارائه شود.

نجاتیان ادامه داد: ان شاء الله با شروع مبارکی که نظام پزشکی در این زمینه کرده است و برای شفاف سازی برخی مسائل، پیش قدم شده است، در آینده شاهد باشیم که برخی صحبت ها در سطح جامعه کمتر مطرح شود و همه اعضای تیم سلامت دوشادوش هم خدمت کنند.

وی با تأکید بر ارتباط تنگاتنگ و خوب کادر پزشکی و پرستاری در محیط های کاری گفت: البته از ابتدا نیز در نظام سلامت همواره شاهد ارتباط بسیار خوب بین همکاران فعال در این عرصه به ویژه پرستاران و پزشکان بوده ایم و اساساً لازمه کار کردن در بیمارستان نیز همین ارتباط حرفه ای و اخلاقی خوب است که بین پزشکان و پرستاران وجود داشته و دارد.

عضو شورای عالی نظام پرستاری ادامه داد: شاید در سطح سیاستگذاران، برخی تعارض ها ایجاد شود اما این نباید به روابط خوب کاری بین همکاران پزشک و پرستار لطمه ای وارد کند زیرا ممکن است خدای ناکرده در نهایت آسیب آن متوجه بیماران شود.