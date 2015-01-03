دیدار سفیر ونزوئلا با رئیس سازمان سینمایی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار حجت الله ایوبی با اشاره به روابط خوب سیاسی 2 کشور گفت: هر پروژه ای در هر کشوری که مطرح می شود در مورد آن تحقیق و بررسی صورت می گیرد، اما در مورد ونزوئلا به دلیل شناخت متقابل نیازی به تحقیق گسترده نیست و ما کاملاً آماده همکاری هستیم؛ چرا که آنچه از کشور شما در ذهن داریم گرمی، نشاط و زندگی است. ایران نیزکشور فرهنگ و هنر است که در ویترین آن، سینمای ایران حرف اول را می زند.

وی ادامه داد: سینما می تواند بلندترین پل ارتباطی میان مردم 2 کشور باشد. تا کنون هفته های سینمایی متعددی از کشورهای مختلف همراه با استقبال بسیار خوب علاقمندان در تهران برگزار شده و می شود؛ بنابراین نخستین پیشنهاد من برگزاری هفته فیلم های کوتاه، مستند و بلند ونزوئلا در تهران است. آرزو دارم تا با عقد تفاهم لازم با رییس سازمان سینمایی ونزوئلا حداقل یک فیلم مشترک بسازیم.

رییس سازمان سینمایی سپس آماری از تولیدات سینمایی ایران ارایه و ساختار سازمان سینمایی را تبیین کرد.

ایوبی گفت: مدرسه ملی سینمای ایران نیز به تازگی با کمک بزرگان سینمای ایران تاسیس شده است.در این مدرسه کارگاه های کوتاه مدت هم برگزار می شود و علاقمندیم دانشجویان و استادان سینما با این مدرسه همکاری کنند؛ مانند آنچه در مسکو، ورشو، پاریس و توکیو انجام می شود.

در این نشست آمنتوزپ زا مبرانو کنتراس با ابراز خشنودی از این دیدار گفت: صحبت های شما در مورد سینما برایم جالب بود؛ سینمای ونزوئلا به اندازه سینمای ایران بالنده نیست. به همین دلیل ما برای تحکیم روابط نزدیک تر و برادرانه مان انتظار داریم تا به ما کمک کنید، چرا که سینما مانند یک لوکوموتیو باعث پیشرفت هنر است.

وی بیان کرد: ما آماده هستیم تا کلیه اطلاعات و پیشنهادات شما را در اختیار رییس جمهور ونزوئلا که هفته آینده در تهران خواهد بود، قرار دهیم. جالب است که بدانید فرزند ایشان نیز رییس سازمان سینمایی ونزوئلا است که احتمالا در این سفر به ایران خواهد آمد.

سفیر ونزوئلا در ادامه گفت: امیدوارم بلندترین فیلم های شما را بتوانیم به صورت دوبله یا زیرنویس شده در اختیار سینما و تلویزیون ما قرار گیرد و در عین حال امیدوارم عملاً هر هفته یک فیلم ایرانی در ونزوئلا پخش شود. در ونزوئلا دو کانال سینمایی وجود دارد که اکثرا توسط فیلم های هالیوودی اشغال شده اند. فیلم های غربی نیز بنیان خانواده ها را متزلزل کرده و زن را به عنوان ابزار مطرح می کنند؛حتی انیمیشن های غربی نیز وحشیانه و غیر انسانی است و تأثیرات آنها را به راحتی می توان در سطح جامعه دید.

کنتراس در پایان گفت: هم اکنون در ونزوئلا مشغول بازسازی سالن های سینماهای قدیمی بوده و از همین رو آماده دریافت تجربیات شما هستیم.سینمایی که می تواند امید،عشق و ایمان به آینده را نشان دهد. در تایید صحبت شما من هم معتقدم باید فرهنگ و مفاهیم سینمایی را به ونزوئلا ببریم؛ چرا که به استراتژی های سینمای ایران ایمان داریم.