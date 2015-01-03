شش جشنواره غذای سالم در شهر اصفهان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سکینه جعفری ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت اجرای طرح بسیج ملی تغذیه برگزار شد، اظهار داشت: به مناسبت پنجمین بسیج همگانی تغذیه برگزاری شش جشنواره غذای سالم از سوی مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان کلید خورد.

وی ادامه داد: این جشنواره های غذای سالم برای تمام گروه ها و در راستای ذائقه سازی در کودکان و تغذیه صحیح در سالمندان برگزار می شود.

مسئول واحد بهبود تغذیه مرکز بهداشت استان اصفهان خاطرنشان کرد: همچنین جشنواره غذای سالم در مرکز سلامت قائدی ویژه بیماران و رابطین بهداشت این مرکز برگزار می شود.

وی تصریح داشت: به اینکه همزمان با برگزاری جشنواره های غذای سالم در شهر اصفهان ،جشنواره هایی نیز در همین راستا در سطح شهرستان استان برگزار می‌شود.

جعفری اعلام کرد: این جشنواره‌ها به منظور آشنایی با انواع غذا و مواد غذایی سالم با تاکید بر کاهش میزان نمک غذا و تغییر الگوی مصرف مواد غذایی برگزار می شود.

وی گفت: در راستای ذائقه سازی در کودکان طبق هماهنگی های انجام شده با سازمان بهزیستی استان اصفهان قرار است این کار از مهد کودک های استان اصفهان آغاز و آموزش های لازم در این راستا ارائه شود.

مسئول واحد بهبود تغذیه مرکز بهداشت استان اصفهان افزود: ذائقه سازی در کودکان، آموزش به دانش آموزان در راستای کاهش مصرف نمک، اهمیت کاهش مصرف نمک در سالمندان، ارتباط مصرف نمک با سرطان از محورهای بسیج ملی تغذیه است.

وی ادامه داد: همچنین برای آشنایی دانش آموزان با این مقوله هماهنگی های لازم با اداره کل آموزش پرورش استان اصفهان انجام گرفته است تا آموزش های لازم را در این زمینه به دانش آموزان داشته باشیم.