به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی نعیم ‌آبادی ظهر شنبه در چهارمین همایش وحدت و بیداری اسلامی که با حضور روحانیون، علما، فضلا و ائمه جمعه و جماعت در بندرلنگه برگزار شد، با اشاره به تجربه موفق استقلال مردم هند و آزادی ملت هندوستان از استعمار انگلیس، اظهار داشت: رمز به پیروزی رسیدن مردم هند علیه مزدوران انگلیس یکپارچگی مسلمانان و هندوها در آن برهه زمانی برای رسیدن به اهداف مشترک بود.

وی با اشاره به تلاش دشمن در ایجاد تفرقه در بین مسلمانان، تصریح کرد: هر چیز یا هرکس در بین مسلمانان ایجاد اختلاف و دو دستگی کند بخشی از نقشه دشمن بوده و مزدور دشمن است.

امام ‌جمعه بندرعباس با بیان اینکه حتی در بین مراجع تقلید شیعه نیز در فتوا اختلافاتی وجود دارد، عنوان کرد: اختلافات بین مذاهب اسلامی طبیعی است و به مشکل نمی‌انجامد اما آنچه که باید مسلمانان نسبت به آن هوشیار باشند حفظ وحدت حول محور مشترکات مذاهب اسلامی است.

وی با بیان اینکه وهابیت بی‌تردید یک انحراف است، گفت: تفرقه حاصل کج ‌فهمی و جاهلیت است.