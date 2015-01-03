به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در پی برگزاری رزمایش بزرگ محمد رسول‌الله(ص)، اجرای ‌موفقیت‌آمیز این رزمایش را تبریک گفت.

متن پیام وی به این شرح است؛

«پیام رسا، بلند و قاطع، رزمایش موفقیت آمیز بزرگ محمد رسول الله(ص) که با اعلام صلح و دوستی برای کشورهای منطقه و هم چنین اقتدار نیروهای مسلح در برابر دشمنان با محوریت نیروی دریایی و حضور نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) در مساحتی به طول دو میلیون و 200 هزار کیلومتر مربع در منطقه شرق تنگه هرمز تا مدار 10 درجه اقیانوس هند انجام گرفت، آمادگی همه‌جانبه، هدفمند و موثر از مرزهای جغرافیایی و حریم دینی و معنوی نظام بود که در کنار آب ‌های نیلگون خلیج فارس به منصه ظهور رسید و موجب دلگرمی و امید مضاعف مردم مومن و ولایتمدار ایران اسلامی و پریشانی و وحشت مستکبران و زورگویان عالم شد.



درود بی‌پایان خداوند بزرگ بر تک تک شما ارتشیان و سپاهیان سلحشور میهن اسلامی که در همه عرصه ها، وفاداری به اسلام عزیز و تبعیت از ولی امر مسلمین حضرت امام خامنه ای ( مدظله العالی) را ثابت نموده و همچون راست‌قامتان و رادمردان تاریخ اسلام و انسانیت، چون خورشید می‌درخشید.

رزمایش بزرگ محمد رسول الله(ص) عرصه دیگری از پیاده‌سازی مفاهیم پدافند غیرعامل به عنوان مکمل دفاعی کشور و یکی از مؤلفه های قدرت ملی بود که توسط شما و رزمندگان سلحشور ارتش اسلام پیاده شد.



خدای متعال را با همه وجود سپاس می‌گوییم که برگزاری این رزمایش عظیم، گام بلندی در راه تحقق منویات و تأمین رضایتمندی فرماندهی معظم کل قوا بود و مراتب بالای آمادگی، بصیرت و ولایتمداری ارتش حماسه ساز و استکبارستیز ایران را به نمایش گذاشت».