تامین و ارتقای امنیت لرستان در گرو همکاری دستگاه قضايی و پليس است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قنبری در جریان دیدار با معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان لرستان با اعلام آمادگي و تلاش در بخش پيشگيري از جرائم گفت: پليس تمام امكانات و تجهيزات خود را ابتدا در بخش پيشگيري از جرم متمركز کرده و اين روند به صورت مستمر در دستور كار است.

وی حمايت‌هاي دستگاه قضايي و همکاري نيروهاي پليس را در تأمين امنيت ضروري دانست و بیان داشت: امنيت و آرامش بدون همکاري تمام دستگاه‌هاي امنيتي محقق نمي شود.

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان لرستان نیز در این ديدار پيشگيري از وقوع جرم را رمز ارتقاي امنيت در لرستان دانست.

محمد تقي شاكرمي گفت: لرستان از استان هاي امن و كاملا آرام بوده که برابر آمار جزء پنج استان امن كشور محسوب می شود.

شاه كرمي در ادامه سخنان خود با بیان اینکه نيروي انتظامي لرستان در امر پيشگيري از جرایم عالي كار كرده است، افزود: در این زمینه بايد كار فرهنگي صورت گيرد تا اقدامات پيشگيرانه خود را بیشتر نشان دهد.

وی افزود: مشكلات اقتصادي و بيكاري در استان كه مادر تمام جرایم است نبايد باعث كم كاري شود و بايد با تمام توان و قدرت همه دستگاهها و نهادهاي مرتبط در امر پيشگيري پاي كار بيايند و رفع مشكل کنند.

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان لرستان اظهار داشت: سياه نمايي در مسائل جزئي در استان باعث فرار سرمايه گذار، ركود اقتصادي و عدم جذب نيروهاي متخصص و كارآفرين مي شود لذا بايد در بخش فرهنگي و پيشگيري از وقوع جرم وارد شد تا بستر مناسب براي كسب و كار مردم لرستان فراهم آيد.

وي با تقدير و تشكر از عملكرد نيروي انتظامي در استان گفت: با توجه به زيرساخت هاي موجود در لرستان و ضعف هاي اجتماعي، اقتصادي و معضل بيكاري، نيروي انتظامي مطلوب عمل كرده است.

بنابر این گزارش در پایان این دیدار معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان لرستان با اهداي لوح تقديری از زحمات فرمانده انتظامي استان تقدير و تشكر كرد.