به گزارش خبرگزاری مهر، محمد زعفرانی مدیر امور انجمن ها و تشکلهای هنری و ادبی سازمان بسیج هنرمندان خراسان رضوی از آغاز مرحله پیش تولید فیلم «لالایی» در نیمه دی ماه ۱۳۹۳ خبر داد.

وی در این خصوص افزود: پس از سه سال تحقیق و مستند سازی در خصوص آسیب های ناشی از تهاجم فرهنگی و شیوع ناگوار تاثیر پذیری از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان در جامعه، با پایان نگارش فیلمنامه مرحله پیش تولید فیلم بلند تلویزیونی «لالایی» در کانون شهید بابایی مشهد آغاز شد.

این فیلم که با نگاهی کارشناسی و بی پرده به بیان حقیقت تلخ آسیب های ناشی از خودباختگی فرهنگی خواهد پرداخت از نیمه بهمن ماه با حضور بازیگران مطرح کشور و استان مقابل دوربین خواهد رفت.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان خراسان رضوی نیز ضمن تقدیر از همکاری معاون دادستان مشهد در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در مرحله تحقیق و همچنین مساعدت های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی خراسان رضوی و سازمان بسیج اصناف افزود: شایسته است همه دستگاه ها در تولیدات اینچنینی همیاری نمایند تا رفته رفته هدف اصلی که همان آگاهسازی عمومی و واکسیناسیون فرهنگی است محقق کرد.

سید جواد کمالی خاطر نشان کرد: در تولید فیلم لالایی برای اولین باراز بهترین امکانات سینمایی سازمان بسیج هنرمندان استفاده خواهد شد.

نویسنده و کارگردان این فیلم محمدعلی صباغی و تهیه کنندگی آن برعهده مرتضی اسکافی است.