ستار صید صدرنشین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله اول لیگ بین‌المللی اسکی صحرانوردی امروز 13 دی با برگزاری رقابت میان این اسکی بازان در پیست کلوپ نور (تیپ 65 نیروی هوابرد ارتش) آغاز شد.

مرحله نخست این رقابتها در دو روز و مرحله بعد نیز در هفته آینده پیگیری خواهد شد تا برترین اسکی بازان به رقابت های قهرمانی جهان سوئد اعزام شوند.

در پایان مسابقات روز نخست در رشته پاتیناژ، سید ستار صید، یاسین شمشکی و علیرضا مقدید در بخش آقایان رتبه های اول تا سوم را از آن خود کردند.

همچنین در بخش بانوان سماء بیرامی اول شد و فرزانه رضاسلطانی و گلناز ساوجی شمشکی به ترتیب دوم و سوم شدند.

این رقابتها فردا در رشته کلاسیک پیگیری می‌شود.