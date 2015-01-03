۹۷ قبضه سلاح غیرمجاز در استان سمنان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اسلامی راد صبح شنبه در کمیسیون نظارت بر سلاح و مهمات غیرمجاز استان سمنان در محل استانداری ضمن تبیین اهداف و چگونگی اجرای طرح مرحله چهارم طرح مقابله با قاچاق سلاح و جمع آوری سلاح و مهمات غیرمجاز ابلاغی از سوی شورای امنیت کشور، افزود: همگرایی و تلاش مضاعف اعضاء برای اهداف تعیین شده برای مبارزه با سلاح های غیرمجاز در سطح استان بسیار ضروری است.

وی افزود: هر چه کمیته های زیر مجموعه کمیسیون فعال تر و هماهنگ تر عمل کند شاهد کشفیات بیشتر سلاح غیرمجاز در استان و به تبع آن امنیت پایداری خواهیم بود.

مدیر کل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری سمنان یادآور شد: بر اساس آمار ارائه شده در ۹ ماهه سالجاری ۹۷ قبضه سلاح غیرمجاز به همراه ۴۴۶ تیر انواع فشنگ و مهمات کشف شده است.

در ادامه جلسه طبق دستور کار جلسه اعضاء کمیسیون ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص طرح مرحله چهارم گزارشی از کشفیات سلاح و مهمات ارائه کردند.