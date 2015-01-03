پلمپ دومین واحد شن و ماسه/عدم توجه به مصوبات کارگروه اضطرار

به گزارش خبرگزاری مهر، شیدا اکار با اعلام این خبر گفت: با توجه به مصوبات کمیته مواقع اضطرار آلودگی هوا مبنی بر تعطیلی واحدهای شن و ماسه و کارخانجات آسفالت در روزهای 9 و 10 دی ماه بدلیل پایداری هوا ، علاوه بر ابلاغ به کلیه واحد های سطح شهرستان، گشت و کنترل واحدها توسط ماموران اجرایی این اداره به انجام رسید.

وی افزود: ماموران اجرایی طی این گشت ، روز چهارشنبه در مواجه با فعالیت خطوط دانه بندی شن وماسه یکی از واحدهای تولید شن و ماسه، این واحد را تعطیل و از ادامه فعالیت آن جلوگیری بعمل آوردند.

اکار در پایان خاطر نشان کرد: پیش از این نیز یک واحد تولید شن و ماسه بدلیل عدم توجه به مصوبات کمیته مواقع اضطرار توسط ماموران اجرایی پلمپ شده بود.