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۱۳ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۲۰

پلمپ دومین واحد شن و ماسه/عدم توجه به مصوبات کارگروه اضطرار

پلمپ دومین واحد شن و ماسه/عدم توجه به مصوبات کارگروه اضطرار

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس از پلمپ یک واحد معدن شن و ماسه دیگر بدلیل عدم توجه به اخطاریه صادره مبنی بر عدم هرگونه فعالیت در روزهای نهم و دهم دیماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیدا اکار با اعلام این خبر گفت: با توجه به مصوبات کمیته مواقع اضطرار آلودگی هوا مبنی بر تعطیلی واحدهای شن و ماسه و کارخانجات آسفالت در روزهای 9 و 10 دی ماه بدلیل پایداری هوا ، علاوه بر ابلاغ به کلیه واحد های سطح شهرستان، گشت و کنترل واحدها توسط ماموران اجرایی این اداره به انجام رسید.

وی افزود: ماموران اجرایی طی این گشت ، روز چهارشنبه در مواجه با فعالیت خطوط دانه بندی شن وماسه یکی از واحدهای تولید شن و ماسه، این واحد را تعطیل و از ادامه فعالیت آن جلوگیری بعمل آوردند.

اکار در پایان خاطر نشان کرد: پیش از این نیز یک واحد تولید شن و ماسه بدلیل عدم توجه به مصوبات کمیته مواقع اضطرار توسط ماموران اجرایی پلمپ شده بود.

کد مطلب 2455086

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