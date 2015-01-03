منطقه «سید غریب» در جنوب تکریت آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، یک منبع امنیتی در استان صلاح الدین اعلام کرد: نیروهای امنیتی و مردمی امروز موفق به آزاد سازی منطقه سید غریب در شمال غرب الدجیل در 120 کیلومتری جنوب تکریت شدند.

این منبع از هلاکت هفت تک تیرانداز داعش در درگیری هایی که منجر به آزاد سازی منطقه سید غریب به طور کامل شد خبر داد و افزود: این تک تیراندازان در ساختمانهای متروکه در منطقه مذکور کمین کرده بودند.

منبع مذکور تاکید کرد: عملیات نظامی برای آزادی بقیه مناطق به سوی ناحیه الاسحاقی و اطراف آن و مناطق الجزیره، النباعی، الفرحانیه، الرفیعات، الرمیلات در جنوب تکریت ادامه دارد.

از سوی دیگر منابع وابسته به ارتش عراق از خنثی سازی 1400 بمب در مرکز و اطراف ناحیه یثرب در هشتاد کیلومتری جنوب تکریت خبر دادند.