چین رقیب اقتصادی اش را کنار زد/ گرایش کانبرا به پکن

به گزارش خبرگزاری مهر، نشنال اینترست در گزارشی چین را بزرگترین چالش در عصر حاضر خواند و نوشت چین در سال 2014 به عنوان قدرت اقتصادی شناخته شد و ژاپن نیز به عنوان بازیگر معمولی در عرصه امنیتی در آسیا ایفای نقش کرد.

این نشریه آمریکایی در ادامه با اشاره به چالش های چین و برگزاری انتخابات پارلمانی در ژاپن نوشت شینزو آبه نخست وزیر این کشور فرصتی را برای بازسازی نقش استراتژیک خود در ژاپن ایجاد کرده است اما توکیو نمی تواند در برابر ایده هدایت از سوی چین مقاومت کند.

به نوشته نشنال اینترست، چین به عنوان قدرت برتر اقتصادی معرفی شده و توانسته با ایستادن در برابر بزرگترین اقتصاد دنیا یعنی آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا قد علم کند و واشنگتن هم اکنون در جایگاه دوم به لحاظ اقتصادی قرار گرفته است.

این نشریه آمریکایی در ادامه می نویسد چین به خوبی می داند دغدغه روانی آمریکا که همان تبدیل پکن به قدرت برتر اقتصادی است، چیست. شی جینپینگ درباره تبدیل چین به قدرت برتر اقتصادی می اندیشد و به همین منظور بر لزوم بکارگیری رویکرد دیپلماسی تاکید کرده است.

نشنال اینترست در ادامه با اشاره به توافق تجاری چین و استرالیا در سال 2014 نوشت کانبرا در پی یافتن روشهای موجود برای تبدیل به شریک استراتژیک چین است و در نشست رهبران سالانه نیز این موضوع را نشان داد.

کانبرا همچنین در پی حفظ تعادل است و تلاش می کند تا "متحد" ژاپن باقی بماند. شینرو آبه و تونی آبوت نخست وزیران ژاپن و استرالیا از "رابطه ویژه" با هدف همکاریهای استراتژیک خبر می دهند که هیچ رهبر دیگر آسیایی نمی تواند به آن دست یابد.

این نشریه آمریکایی در پایان می نویسد افزایش نفوذ چین تغییر عمده را در شرایط استرالیا ایجاد می کند و این کشور باید دیدگاه گسترده تری را نسبت به منافع ملی خود داشته باشد و قابلیت های نظامی اش را گسترش دهد.