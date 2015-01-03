به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مرکزی همایش بین‌المللی "بسیج و رسانه" در پی برگزاری این همایش که از هفته دفاع مقدس تا هفته بسیج در تمام استان‌ها تشکر کرد. این همایش در روزهای 27 و 28 آذرماه در مرحله بین‌المللی و با حضور 214 نفر از مدیران عالی تمام رسانه های ملی، سراسری و رسانه های جهان اسلام که دفاتر فعال در ایران اسلامی دارند، در مشهد مقدس برگزار شد.

متن بیانیه ستاد برگزاری همایش "بسیج و رسانه" به شرح زیر است؛

«بسم الله الرحمن الرحیم

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ

امروز در جنگ نرم که در منظر و دیدگاه اندیشمندان به جنگ رسانه تعبیر می گردد جبهه حق و باطل پس از قرن ها رویارویی نظامی و تمرکز بر نبرد سخت؛ اینک قدرتمندترین و کارا ترین و مجهز ترین سلاح بشری را شناخته و با درک حوزه ی نفوذ گسترده و آثار شگرف سلاح رسانه که تسخیر کننده ی افکار عمومی و اذهان بشری است روی آورده اند.

از یک سو نظام سلطه، امپریالیسم رسانه ای را با تمام قوا و تجهیزات برای نیرنگ و خدعه و تفرقه و اختلاف به خدمت گرفته و از سوی دیگر نظام اسلامی، اندک رسانه های خویش را در اختیار پیام های ناب آسمانی و فضایل و ارزش های والای انسانی قرار داده که علی رغم عِدّه وعُدّه لشگریان ابلیس؛ آن که در زمره ی یک درصدی جهان تنها مانده است سردمداران صهیون هستند که گلوله های فطری بشریت، جان پلیدشان را به ستوه آورده است.

البته از آنجا که هنوز انسجام و سازمان رسانه های اسلامی برای تشکیل جبهه قدرتمند رسانه های دینی در منطقه عملیاتی حق و در خاکریز ها و معبرهای بزنگاه، شکل عملی و فکری و محتوایی نیافته است لذا این ظرفیت عظیم مغفول واقع شده و اگر با تشکیل اتاق فکر به صحنه کارزار بیاید بی شک فتح المبین ها و بیت المقدس هایی با مقیاس های جهانی در حوزه رسانه رقم خواهد خورد که شکست نهایی و اضمحلال قطعی استکبار را تسریع می بخشد.

یقینا این امر جز با همان فرهنگ دفاع مقدس که منشعب از سرچشمه ی زلال فرهنگ و تفکر بسیجی است محقق نخواهد شد. نگاهی گذرا به توفیقات نظام اسلامی در هر عرصه و میدانی، علت العلل را روحیه بسیجی می داند که ولایت مداری، وحدت کلمه، مردم داری، امید و نشاط، خستگی ناپذیری، احساس مسئولیت، تعهد و تخصص توامان و... رشحه ای از ویژگی های این روح انقلابی است که غایت آن نیز در کلام پیر و مراد بسیجیان اینگونه آمده است که فرمودند «باید بسیجیان جهان اسلام در فکر ایجاد حکومت بزرگ اسلامی باشند و این شدنی است.» که قله این تفکر، تسخیر قلب های بیدار شده ی انسان ها در اقصی نقاط کره ی خاکی است که رسانه، کلیدی ترین نقش را در این رویداد آخرالزمانی دارد.

با این طلیعه آنچه مجموعه های رسانه ای سازمان بسیج مستضعفین(سازمان بسیج رسانه، مرکز بسیج صدا و سیما، مرکز سایبری بسیج و معاونت روابط عمومی) را با همفکری و مشورت اهالی رسانه ای به راه اندازی «همایش بین المللی بسیج و رسانه» انگیزه بخشید که در سال جاری علاوه بر همایش متمرکز در طراز بین المللی و با حضور 214 مدیر عالی رسانه ها ؛ در 30 استان کشور نیز با شکوه برگزار گردید؛ تشکیل و انسجام رسانه های جهان اسلام برای این اهداف الهی و غایات مطلوب انسانی است که بحمدالله برگزاری این همایش در سال فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی با استقبال کم نظیر مدیران عالی رسانه ها از طیف های گوناگون فکری و از رسانه ملی- خبرگزاری ها- مطبوعات- پایگاه های خبری و رسانه های جهان اسلام و برگزاری کارگروه ها و نشست های تخصصی که از هفته دفاع مقدس آغاز و تا پایان آذرماه ادامه یافت حکایت از نقش موثر بسیج مردمی در جامعه دارد و همین قدرت بسیج کنندگی جمهوری اسلامی ایران است که مغضوب دشمنان بوده و آنان را واداشته که با تشکلی که فتح الفتوح انقلاب اسلامی است با هرچه توان مقابله کرده و این محبوب مردم و ولایت را در چشم های ملت ها به زیر آورند که البته تشکیل بسیج در عراق و لبنان و سوریه و فلسطین و تکرار شعار بسیجیان حتی در فرگوسن و نیویورک و لندن، اثباتی بر شکست بوق های صهیونیستی است که نتوانسته و نخواهند توانست مانع اهتزاز پرچم پرافتخار بسیج در قلب های آزاد اندیشان و عدالت خواهان عالم گردند.

ستاد همایش بسیج و رسانه به پاس حضور پر برکت و اوقات پر باری که مدیران رسانه ها در همایش های استانی و بین المللی مصروف نموده و فکر و اندیشه ی ارزنده ی خویش را در طبق اخلاص به میدان آورده و مطالبه ی تداوم این همفکری ها را بیان نمودند؛ از صمیم جان قدر دانسته و سپاس می گوید و معروض می داریم که خاک پای رسانه ها را توتیای دیدگان قرار داده و با تشریک مساعی مدیران و فعالان و صاحب نظران عرصه رسانه قصد داریم دبیرخانه این همایش را دایمی نموده و همواره از اندیشه های سبز عزیزان بهره مند گردیم که این مهم یقینا نیازمند تداوم حمایت ها و همکاری های عموم رسانه ها و دستگاه های متولی می باشد تا به مدد و لطف الهی با تشکیل و تقویت رسانه اسلامی، به تمدن نوین اسلامی تسریع یابد.

ستاد مرکزی همایش

13 دی ماه»