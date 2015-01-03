نرخ ۸.۹ درصدی بیکاری در خراسان رضوی/استفاده ۱۲ هزار نفر از بیمه بیکاری

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی در نشست خبری نهمین جشنواره کارآفرینی و معرفی کارآفرینان برتر که بعدازظهر شنبه در محل اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی برگزار شد، ضمن ارائه تعریفی از کارآفرینی ابراز کرد: سرمایه هرگز ایده را به حرکت در نمی آورد بلکه این ایده است که محرک سرمایه است.

وی ادامه داد: موفقیت و کسب و کار با ایده نوآورانه و خلاق به همراه سرمایه منجر به ارائه محصول جدید در بازار می شود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به اهداف برگزاری جشنواره کارآفرینی گفت: انجام یک فعالیت فرهنگی، ترویج فرهنگ کارآفرینی، تقویت بخش خصوصی و افزایش بهره وری، سوق دادن دانشگاه ها به سمت مراکز کارآفرینی و توسعه کارآفرینی در کشور از جمله مهمترین اهداف این جشنواره به شمار می رود.

احمدی همچنین با اشاره به برخی از مهمترین آثار و نتایج برگزاری جشنواره کارآفرینی عنوان کرد: افزایش و ارتقای سطح نوآوری، تولید دانش فنی، توسعه بنگاه های اقتصادی، تولید و توزیع درآمد در جامعه از جمله مهمترین آثار و برکات برگزاری این جشنواره است.

خراسان رضوی الگوی کارآفرینی در کشور

وی با بیان اینکه خراسان رضوی به عنوان الگوی کارآفرینی در کشور مطرح است، گفت: ما نیازمند حرکت میان‌بر و همچنین ارتقای شاخص های کارآفرینی، پویا سازی آن و تکمیل بانک اطلاعاتی کارآفرینان برتر هستیم.

احمدی با اشاره به زمان ثبت نام کارآفرینان گفت: ما برای معرفی کارآفرینان برتر ثبت نام را از بهمن ماه سال ۹۲ آغاز کردیم و این ثبت نام تا اردیبهشت سال جاری ادامه داشته است.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی افزود: در مجموع یکهزار و ۷۷۷ نفر ثبت نام کرده اند که در مرحله دوم ۸۴ نفر، مرحله سوم ۴۶ نفر و در نهایت از بین این افراد، ۲۶ نفر به عنوان کارآفرین برتر خراسان رضوی سال ۹۲ معرفی و تقدیر خواهند شد.

وی ادامه داد: در نهمین جشنواره کارآفرینی خراسان رضوی؛ شهرستان چناران با ۲۷۶ نفر شرکت کننده بیشترین آمار و بعد از آن مشهد با ۲۰۳ نفر دومین آمار ثبت نام کنندگان را داشته اند.

۱۲ هزار نفر در خراسان رضوی از بیمه بیکاری استفاده می کنند

احمدی در ادامه جلسه ضمن پاسخگوی به سوالات خبرنگاران از نرخ ۸.۹ درصد بیکاری در خراسان رضوی خبر داد و یادآور شد: این نرخ بیکاری تا پایان پاییز سال جاری بوده که در همین مدت نرخ بیکاری در کشور ۱۰.۵ درصد اعلام شده است.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی همچنین به پرداخت ماهیانه ۸۵ میلیارد ریال به مقرری بگیران بیمه بیکاری در استان اشاره کرده و اظهار داشت: در حال حاضر ۱۲ هزار نفر در خراسان رضوی از بیمه بیکاری استفاده می کنند که این آمار نشان دهنده کاهش هفت درصدی استفاده کنندگان بیمه بیکاری نسبت به سال گذشته است.

برای حذف یارانه بگیران دستور العمل جدیدی به دستمان نرسیده است

وی همچنین به نبود دستور العمل جدید برای حذف یارانه بگیران اشاره و ابراز کرد: تاکنون برای حذف یارانه بگیران دستور العمل جدیدی به دستمان نرسیده است.

احمدی ضمن اشاره به توزیع سبد کالا در بین نیازمندان استان عنوان کرد: در این خصوص تمهیداتی پیش بینی شده است که سبد کالا با کمترین میزان خسارت در بین نیازمندان توزیع شود.

وی به سهمیه ۴۵۳ میلیارد تومانی استان برای استفاده از تسهیلات بانکی در زمینه کارآفرینی و ایجاد اشتغال اشاره کرد و گفت: به اندازه ۸۰ درصد این سهمیه متقاضیان به بانک ها معرفی شده اند که تاکنون ۲۴.۵ درصد این تسهیلات پرداخت شده است.

نرخ بالای تسهیلات بانکی توجیه پذیر نیست

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی افزود: ۳۱۰ میلیارد ریال هم تاکنون به بخش مشاغل خانگی استان تزریق شده است.

وی همچنین از نرخ بالای تسهیلات بانکی انتقاد و تاکید کرد: نرخ سود ۲۲ تا ۲۸ درصدی برای بنگاه های اقتصادی توجیه پذیر نیست.

رئیس کانون کارآفرینان برتر استان و رئیس برگزاری نهمین جشنواره کارآفرینان برتر در خراسان رضوی هم در ادامه این نشست گفت: این جشنواره در ۱۸ دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

حسین قنبری افزود: نهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان با حضور محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور و اسحاق جهانگیر معاون اول رئیس جمهور در سالن همایش های صدا و سیما خراسان رضوی برگزار خواهد شد.