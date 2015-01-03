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۱۳ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۴۵

وزیر بهداشت از تیم ملی فوتبال تقدیر کرد

وزیر بهداشت از تیم ملی فوتبال تقدیر کرد

دکتر سیدحسن هاشمی با ارسال لوح هایی از اعضای تیم ملی فوتبال تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت با ارسال لوح هایی کادر سرپرستی، فنی و بازیکنان تیم ملی فوتبال بابت مشارکت در اجرای برنامه زندگی عاری از دخانیات با خود مراقبتی تشکر کرد. متن لوح به شرح زیر است:

"آینده روشن این سرزمین و سلامت نسل امروز و فردای آن مدیون تلاش‌ هایی است که برای ارتقا سطح سلامت جامعه صورت می‌گیرد. مشارکت موثر در زمینه برنامه‌های کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، نمونه بارزی از این تلاش ارزشمند است.

در آستانه روز جهانی بدون دخانیات سال 1393 و در راستای ترویج "زندگی عاری از دخانیات با خود مراقبتی" خدمات ارزشمند جنابعالی را در اجرای برنامه‌های کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ارج نهاده و توفیق روز افزون شما را در خدمتگزاری به ملت بزرگ ایران را از درگاه خداوند متعال مسالت داریم. "

کد مطلب 2455111

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