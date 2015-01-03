وزیر بهداشت از تیم ملی فوتبال تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت با ارسال لوح هایی کادر سرپرستی، فنی و بازیکنان تیم ملی فوتبال بابت مشارکت در اجرای برنامه زندگی عاری از دخانیات با خود مراقبتی تشکر کرد. متن لوح به شرح زیر است:

"آینده روشن این سرزمین و سلامت نسل امروز و فردای آن مدیون تلاش‌ هایی است که برای ارتقا سطح سلامت جامعه صورت می‌گیرد. مشارکت موثر در زمینه برنامه‌های کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، نمونه بارزی از این تلاش ارزشمند است.

در آستانه روز جهانی بدون دخانیات سال 1393 و در راستای ترویج "زندگی عاری از دخانیات با خود مراقبتی" خدمات ارزشمند جنابعالی را در اجرای برنامه‌های کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ارج نهاده و توفیق روز افزون شما را در خدمتگزاری به ملت بزرگ ایران را از درگاه خداوند متعال مسالت داریم. "