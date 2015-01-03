جدیت دولت و مجلس رفع مشکلات بهداشتی و درمانی را در پی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مسئولان استانداری و وزارت بهداشت با حضور در شهر پیشوا از نزدیک مشکلات و معضلات بهداشتی و درمانی این شهرستان را مورد توجه قرار دادند.

وزیر بهداشت در ابتدای ورود به پیشوا مورد استقبال عباس ملکوتی خواه فرماندار این شهرستان و جمعی از مسئولان اجرایی قرار گرفت و پس از بازدید از مراکز درمانی، در کارگروه ارتقاء سلامت پیشوا شرکت می کند.

هاشمی پس از استقبال مسئولان شهرستان پیشوا با حضور در محل احداث بیمارستان آیت الله مهاجری از نزدیک آخرین وضعیت و مراحل تکمیل پروژه را بازدید و دستورات لازم را برای بهبود وضعیت بهداشتی و درمانی این شهرستان صادر کرد.

بیمارستان ۱۰۰ تختوابی آیت الله مهاجری در زمینی به مساحت ۲۸ هزار مترمربع و زیربنای حدود سه هزار و ۵۰۰ مترمربع است که طبق پیش بینی ها فاز اول آن شامل درمانگاه شبانه روزی و دکتر عمومی، داروخانه و تزریقات افتتاح و در سال ۱۳۹۳ کلینیک های تخصصی، رادیولوژی به بهره برداری و فاز دوم بیمارستان با ظرفیت ۳۲ تخت تا پایان سال ۱۳۹۴ راه اندازی می شود.

خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز مردم پیشوا نیست

سید حسن قاضی زاده هاشمی در جریان سفر به پیشوا با اشاره به وضعیت بهداشتی و درمانی این شهرستان اعلام کرد: پیشوا طی سالهای گذشته از لحاظ جمعیتی و جغرافیایی گسترش پیدا کرده اما متأسفانه یک تخت بیمارستانی در این شهر وجود نداشته و خدمات بهداشتی و درمانی متنایب با نیازهای مردم نیست.

این مسئول با اشاره به مشکلات اعتباری موجود در کشور ادامه داد: همه از مشکلات بودجه ای اطلاع دارند اما باید از تمام ظرفیت ها و امکانات برای بهبود وضعیت بهداشتی و درمانی این شهرستان استفاده کرد اما امیدواریم با تلاش مجلس و دولت بتوانیم تنگناهای موجود را برطرف کنیم.

فرماندار پیشوا در حاشیه بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان آیت الله مهاجری پیشوا اظهار داشت: پیشوا از جمله شهرستان های جدیدالتاسیس در استان تهران محسوب می شود به همین خاطر باید مورد توجه جدی مسئولان قرار بگیرد، در واقع یکی از مهمترین نیازهای شهرستان پیشوا در حوزه بهداشت و درمان است به همین خاطر حضور وزیر بهداشت و درمان می تواند منشأ برکات فراوانی برای مردم این دیار بوده و دستاورهای مناسبی را به همراه داشته باشد.

عباس ملکوتی خواه افزود: هدف از سفر وزیر بهداشت و درمان به پیشوا علاوه بر بازدید از مراکز درمانی و بررسی مشکلات حوزه بهداشت و درمان این منطقه، شرکت در کارگروه ارتقای سلامت این شهرستان است که امید می رود تصمیمات خوبی برای بهبود وضعیت بهداشتی شهرستان گرفته شود.