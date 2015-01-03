۵.۵ میلیارد مترمکعب آب در سفره های آب زیرزمینی کرمان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کامیاب ظهر شنبه در دیدار استاندار کرمان، معاونین استاندار و فرمانداران با امام جمعه کرمان از انجام سه هزار ساعت کار کارشناسی توسط شورای آب استان کرمان خبر داد و گفت: تاکنون ۱۷ مصوبه در این شورا به تصویب رسیده است که با توجه به نوع مصوبه باید در بازه زمانی یک تا ۱۰ سال اجرایی شوند.

وی با اشاره به اینکه دستگاه های متولی هر بند مشخص شده اند، افزود: شورای آب کرمان متناسب با نیاز این استان و با هدف حفاظت از منابع آبی فعالیت می کند.

معاون عمرانی استاندار کرمان لوله‌ گذاری و انتقال آب از چاه تا مزرعه، برقی کردن چاه‌ های کشاورزی، نصب کنتورهای هوشمند و تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز را از جمله مصوبات اجرایی این شورا دانست و ادامه داد: در حال حاضر ۱۳مصوبه شورای آب در حال اجراست.

کامیاب گفت: طی یک ماه گذشته با خاموشی موتورپمپ‌های کشاورزی ۶۰ میلیون متر مکعب صرفه جویی در مصرف آب صورت گرفته است.

وی از وجود ۵.۵ میلیارد مترمکعب آب در سفره های آب زیرزمینی کرمان خبر داد و افزود: این در حالی است که ۶.۳ میلیارد مترمکعب آب از سفره های آب زیرزمینی برداشت داشته ایم.

این مسئول از حذف کشت‌ های با مصرف بالای آب و اصلاح روش‌های آبیاری به عنوان دیگر مصوبات اجرایی شورای آب نام برد و بیان داشت: در حال حاضر آموزش صحیح به بهره‌ برداران آب سه درصد و انسداد چاه‌های آب غیرمجاز چهار درصد پیشرفت داشته است.

وی از تشکیل شورای حفاظت منابع آب خبر داد و یادآور شد: استفاده از آبیاری نوین و صرفه‌ جویی در مصرف آب ۳۳ درصد پیشرفت داشته است.

کامیاب در ادامه از عملیاتی شدن ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح های شورای آب استان کرمان خبر داد و گفت: اضافه برداشت آب در استان کرمان ۸۰۰ میلیون مترمکعب است.