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۱۳ دی ۱۳۹۳، ۱۷:۴۰

ولایتی خبر داد:

۱۷میلیارد ریال زکات و صدقات در شهرستان بویراحمد جمع آوری شد

۱۷میلیارد ریال زکات و صدقات در شهرستان بویراحمد جمع آوری شد

یاسوج- مدير کميته امداد امام خمينی(ره) شهرستان بویراحمد از جمع آوری بیش از ۱۷ میلیارد ریال زکات و صدقات در این شهرستان طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ولایتی بعد از ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: در ۹ماه گذشته از سال جاری مبلغ هفت میلیارد و ۸۹۳ میلیون ریال صدقات مردم از صندوق های صدقات جمع آوری شد.

وی بیان کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود هشت درصد رشد داشته است.

ولایتی اظهار داشت: ۷۳۲ صندوق بزرگ صدقات و تعداد۳۳ هزار صندوق خانگی در این شهرستان وجود دارد.

مدیرکمیته امداد بویراحمد همچنین در خصوص جمع آوری زکات در سطح شهرستان گفت: در سال جاری مبلغ ۹ میلیارد و ۲۱۲ میلیون ریال زکات در این شهرستان جمع آوری شد.

ولایتی عنوان کرد: خوشبختانه با بسترسازی و تبلیغات مناسب، فرهنگ پرداخت زکات در بین مردم نهادینه شده است.

این مسئول بیان داشت: ۲۲ هزار نفر از جمعیت این شهرستان تحت حمایت کمیته امداد هستند.

وی یادآور شد: این تعداد در قالب ۹ هزار و ۴۳۲ خانوار از خدمات مختلف این نهاد بهره می برند.

وی عنوان کرد: یک هزار و ۶۸۰ نفر دانش آموز و دو هزار نفر دانشجو هم تحت حمایت کمیته امداد شهرستان بویراحمد هستند.

کد مطلب 2455140

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