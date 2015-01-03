آیت الله جنتی و دیگراعضای شورای نگهبان تنها بر اساس حق داوری کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عضو حقوقدان شورای نگهبان در سلسله نشست های بزم اندیشه که در مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی برگزار شد،«۹ دی» را « تجلی مردم‌سالاری دینی» و قابل تکرار در هرزمانی دانست که مردم نظام را در معرض خطر احساس کنند.

استاد دانشگاه تهران گفت: برای تحلیل صحیح حادثه نهم دی نیز مانند هر حادثه تاریخی دیگر باید به ریشه های پیدایش آن پرداخت و آن را مانند قطعه ای از یک پازل و در همان فضایی تحلیل کرد که به وقوع پیوسته است.

وی افزود: آنچه بعد از انتخابات سال۸۸ اتفاق افتاد، زیرسوال بردن الگویی بود که امام مطرح کرده بود؛ آن هم از سوی کسانی که دارای سوابق طولانی و مدعی پیروی از ایشان بودند

اسماعیلی در بیان علت طراحی فتنه ۸۸ گفت: فراموش نکنید که چهل سال پیش گفتمان «یا شرقی- یا غربی» به عنوان یک اصل پذیرفته شده بود و همه دولت ها قبول کرده بودند که برای حفظ موجودیت خود باید به یکی از دو ابرقدرت وابسته باشند. تا جایی که مبارزان مسلمان هم به مارکسیسم به عنوان یک نسخه نجات گرایش پیدا کردند. در چنین فضایی امام خمینی (ره) با طرح گفتمان «نه شرقی- نه غربی»، الگوی جدیدی به نام «جمهوری اسلامی» را ارائه کردند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به بحران آفرینی های پی درپی مانند شورش های منطقه ای، کودتاهای نظامی، جنگ تحمیلی و تحریم های اقتصادی، دلیل پایداری جمهوری اسلامی در برابر تمام این حوادث را پیوند میان جمهوریت و اسلامیت دانست و گفت: فتنه گران، دانسته یا نادانسته رمز بقای نظام را هدف قراردادند.

وی با بیان اینکه شعارهایی که در فتنه ۸۸ داده شد از سوی دشمن و بسیار دقیق و هدفمند انتخاب شده بود، گفت: آنها «اصل» ولایت فقیه را نشانه گرفتند و انتخاب شعار "جمهوری ایرانی" یعنی سیاست بدون دین.

این استاد دانشگاه با اشاره به وقایع مختلفی که در طول هشت ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ اتفاق افتاد افزود: با سخنرانی مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز جمعه، حجت بر تمام افراد تمام شد و باید آنها پس از آن توبه می‌کردند.

وی گفت: حتی اگر فرض کنیم کسانی نمی دانستند که در دام چه فتنه ای افتاده اند،آیا حادثه عاشورای سال ۸۸ به تنهایی برای هوشیاری و توبه آنان کافی نبود؟ آیا حمایت صریح اوباما و نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای درک عمق فاجعه کافی نبود؟

این عضو شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به خطبه ۹۷ نهج‌البلاغه وحدت ملی را شرط پیروزی اهل حق نامید و گفت: در آن فتنه بزرگ، اصل ولایت فقیه و اتحاد ملی نشانه گرفته شده بود و این چیزی نیست که بتوان از آن گذشت.

وی حماسه ۹دی را واکنش مردم به بی‌حرمتی های روز عاشورا و دفاع همه افراد جامعه از جمهوری اسلامی دانست و گفت: ۹دی در درون مردم هر روز تجلی دارد و هر روز برای ما روز دفاع از اندیشه‌های امام راحل است. یعنی هر روز که لازم باشد، ملت ۹دی دیگری خواهدآفرید.

اسماعیلی در پاسخ به یکی از دانشجویان درباره شبهه تقلب در انتخابات گفت: ممکن است تخلفاتی در انتخابات صورت گرفته باشد اما اتهام تقلب تهمت بزرگی بود که به جمهوری اسلامی زده شد. مگر ممکن است که تقلبی با ۱۱میلیون فاصله اتفاق بیفتد؟ ضمن آنکه راه رسیدگی به تخلفات از طریق مراجع قانونی هم باز بود، و رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز جمعه گفتند: «هر اعتراضی را می پذیریم اما زیر بار بدعت های غیر قانونی نباید رفت».

وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از حاضران در باره حمایت هفت نفر از اعضای شورای نگهبان، خصوصاً آیت الله جنتی از یک کاندیدا گفت: اولاً نمی دانم این عدد از کجا آورده شده است. در آن سال دو نفر از اعضای شورای نگهبان در دولت حضور داشتند و البته بعدازآن حضور اعضا در قوای سه گانه قانوناً ممنوع شد. ثانیاً من شهادت می دهم که گرایش های فردی هیچ تاثیری در بررسی نتیجه انتخابات نداشته و ندارد و آیت الله جنتی و دیگران تنها بر اساس حق داوری کردند.

اسماعیلی گفت: قبول دارم که نباید ما و مجریان انتخابات له یا علیه یک نامزد موضع گیری قبلی داشته باشیم و در این مورد قانون تااندازه ای نادیده گرفته شد، اماهمانطور که در برنامه شناسنامه هم گفتم این موضوع آنقدر اهمیت نداشت که بهانه ای برای تقابل با میراث امام شود.

او افزود: مگر همین اعضا صلاحیت کاندیدای مورد حمایت احمدی نژاد را رد نکردند؟ مگر همین شورای نگهبان و وزارت کشور دولت احمدی نژاد امانتدار رای مردم در انتخابات اخیر نبودند که اتفاقاً فاصله آرا بسیار اندک بود. همه دیدند که شورای نگهبان هم با فتنه و هم با انحراف به طور همزمان مقابله کرد.

اسماعیلی ادامه داد: از دیدگاه شورای نگهبان هر جریانی که بخواهد به چهره جمهوری اسلامی چنگ بزند، نظم حقوقی جامعه را برهم بزند و روال قانونی کشور را نادیده بگیرد، یک جریان انحرافی است؛ با هر اسمی که می خواهد باشد.

دانشجوی دیگری در باره نقش احمدی نژاد در مناظره ها سوال کرد. عضو شورای نگهبان در پاسخ به وی گفت: احمدی نژاد هم مانند دیگران دارای نقاط ضعف و قوت بود. خدمات زیادی هم داشت، اما به نظر من رفتار ایشان در مناظرات خلاف شرع و اخلاق بود و رهبر معظم انقلاب نیز آن را مورد نکوهش قرار دادند. اما آنقدر مهم نبود که به چهره جمهوری اسلامی چنگ بیاندازند و آن را متهم کنند، ضمن آنکه اگر رفتار احمدی نژاد در مناظرات درست نبود مخاطبین وی نیز در این مناظرات سکوت نکردند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اینکه نظام انتخاباتی نیاز به بازنگری دارد، افزود: تجربه خدمت ۱۳ ساله‌ای که در شورای نگهبان داشته‌ام این را ثابت کرده است که در هر دوره انتخاباتی، تبلیغات و وعده‌های بی‌حد و اندازه کاندیداها به مردم بیشتر شده است و این امر پیامدهای منفی را به دنبال داشته اما به مدد الهی و بنا به نظر مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام در باره انتخابات در حال بررسی و تدوین است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا سخنگوی شورای نگهبان گفته است که اصل برائت را قبول نداریم، چنین توضیح داد: ایشان چنین حرفی نزده است. آنچه گفته اند این است که مجرای اصل برائت در اینجا نیست. وظیفه شورای نگهبان برای کاندیداها بررسی و احراز صلاحیت و توانایی افراد است لذا مربوط به اصل برائت نمی‌شود.

اسماعیلی رهبری را بزرگترین مدافع رای مردم نامید و در باره حق الناس بودن آرای مردم، اظهار کرد: آنچه رهبر معظم انقلاب در انتخابات اخیر فرمودند، تازگی نداشت و بارها بر این نکته در دوره های انتخاباتی مختلف تاکید کرده اند.

وی با اشاره به گفته ای از سردار شهید علیرضا عاصمی افزود: رهبری در قله جامعه ایستاده‌اند و به اعتراف دوست و دشمن تمام شیارها، پستی ها و بلندی‌های جامعه را می‌بینند و حکیمانه هدایت می کنند.اگر همه گوش به فرمان رهبری باشیم هیچ اتفاقی برای نظام نخواهد افتاد.