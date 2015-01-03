«بق بقوی پشت پنجره» در فرهنگسرای مهر

به گزارش خبرگزار مهر، مدیر فرهنگی هنری منطقه 19 با اعلام این خبر گفت: اگر بتوانیم در همه امور مهربانی را ترویج دهیم، کاری بسیار پسندیده است. مهربانی از صفات بارز خداوند متعال است و پیامبران و همه انسان‌ها هم به این صفت الهی واکنش مثبت نشان می‌دهند. ماهیت انسان مملو از مهربانی است و اگر محیط سالم روی ما تاثیر بگذارد، بعد خدایی بر بعد شیطانی غالب و باعث مهربان شدن همه انسان‌ها می‌شود.

«سعید رنجبریان» در ادامه افزود: این فراخوان به همین منظور و در جهت مهربانی و مهروزی با پرندگان در فصل سرد زمستان برگزار می شود.

وی افزود: علاقه‌مندان جهت شرکت در این مسابقه می‌توانند با تلفن همراه خود از لحظه‌های ناب مهربانی کردن با پرنده‌ها عکس گرفته و توسط نرم افزار وایبر با اعلام مشخصات فردی خود به شماره همراه 09011941441 ارسال و یا تصاویر خود را از طریق پست الکترونیکی به نشانی: mehr.farhangsara.ir ارسال کنند.

رنجبریان در پایان گفت: شرکت در جشنواره برای عموم شهروندان تهرانی آزاد است و هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر 5 اثر ارسال کند. هم‌چنین بهترین آثار به نام عکاسان علاوه بر چاپ در هفته نامه همشهری محله در فرهنگ‌سرا به نمایش درخواهد آمد. به علت اهمیت واقعی بودن تصاویر، هر گونه تغییرات و ایجاد افکت در عکس‌ها با نرم افزارهایی چون: فتوشاپ و... ممنوع است.

شایان ذکر است مهلت ارسال آثار تا پایان دهه فجر بوده و از برگزیدگان در مراسم ویژه ای تقدیر خواهد شد.