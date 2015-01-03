بارش برف و باران در غرب و مرکز کشور

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: از اواخر روز شنبه ابتدا در شمال غرب و به تدریج در روز یکشنبه غرب دامنه‌های زاگرس مرکزی، جنوب غرب و با شدت کمتر دامنه‌های البرز و در روز دوشنبه شمال شرق کشور شاهد بارش‌های پراکنده باران و برف خواهند بود.

به گفته وی، بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی امروز بعد ازظهر در برخی مناطق شمال شرق و شرق سواحل دریای خزر بارش پراکنده رخ خواهد داد. در روز یکشنبه شدت بارش‌ها در آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، لرستان و شمال خوزستان است.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: با حرکت این موج در روزهای یکشنبه و دوشنبه برای استان های تهران، البرز، مرکزی، قم، سمنان و خراسان رضوی افزایش سرعت وزش باد و در برخی مناطق جنوب شرق کشور باد و گرد و خاک پیش بینی می شود.

وظیفه اظهار داشت: فردا آسمان تهران نیمه ابری و در برخی ساعات همراه با وزش باد و احتمال بارش پراکنده پیش بینی شده است. بیشینه دمای شهر تهران در این روز به 13 درجه سانتیگراد و کمینه آن به 5 درجه سانتیگراد بالای صفر می رسد.