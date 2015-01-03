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۱۳ دی ۱۳۹۳، ۱۸:۱۲

گزارش تمرین امروز پرسپولیس؛

تمرین سرخپوشان تحت‌الشعاع دربی امیدها/ دو بازیکن تمرین نکردند

تمرین سرخپوشان تحت‌الشعاع دربی امیدها/ دو بازیکن تمرین نکردند

تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس در حالی برگزار شد که تحت الشعاع دربی امیدها قرار گرفته بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین نوبت عصر امروز شنبه پرسپولیس هم مانند تمرین صبح در حالی پشت درهای بسته برگزار شد که با حواشی که در زیر می‌خوانید، همراه بود:

* این تمرین ساعت 16 با صحبت های حمید درخشان آغاز شد.

* بازیکنان در دو گروه به دویدن زیر نظر مسعود مومنی مشغول بودند.

* حدود 30 هوادار مقابل درب مجموعه حضور پیدا کردند.

* سرخپوشان پس از دویدن و انجام حرکات کششی، پس از آن به انجام حرکات تاکتیکی و دویدن های استقامتی پرداختند.

* حمیدرضا علی عسگری و مهرداد کفشگری با وجود حضور در مجموعه، تمرین نکردند. در این بین کفشگری مصدوم بود.

* حسین عبدی به علت دربی امیدها ابتدا در تمرین غایب بود و در اواخر تمرین به مجموعه درفشی فر رسید.

* بازیکنان و مربیان در طول تمرین پیگیر نتیجه دربی امیدها بودند.

* به علت دربی امیدها تمام لیدرهای پرسپولیس در مجموعه غایب بودند و تنها 2 نفر در حراست مجموعه درفشی‌فر حضور داشتند.

* علی کاظمی، بهزاد محمدی و هومن جوادی از هنرمندان تلویزیون با حضور در ورزشگاه درفشی‌فر از نزدیک شاهد این تمرین بودند.

* سرخپوشان در اواخر تمرین به انجام فوتبال درون تیمی در دو گروه پرداختند که درخشان در طول این تمرین چندین بار فوتبال را قطع کرد و تذکرات فنی را به بازیکنان داد.

* این تمرین حدود ساعت 17:30 خاتمه یافت. 

کد مطلب 2455150

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