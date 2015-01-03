به گزارش خبرنگار مهر، تمرین نوبت عصر امروز شنبه پرسپولیس هم مانند تمرین صبح در حالی پشت درهای بسته برگزار شد که با حواشی که در زیر می‌خوانید، همراه بود:

* این تمرین ساعت 16 با صحبت های حمید درخشان آغاز شد.

* بازیکنان در دو گروه به دویدن زیر نظر مسعود مومنی مشغول بودند.

* حدود 30 هوادار مقابل درب مجموعه حضور پیدا کردند.

* سرخپوشان پس از دویدن و انجام حرکات کششی، پس از آن به انجام حرکات تاکتیکی و دویدن های استقامتی پرداختند.

* حمیدرضا علی عسگری و مهرداد کفشگری با وجود حضور در مجموعه، تمرین نکردند. در این بین کفشگری مصدوم بود.

* حسین عبدی به علت دربی امیدها ابتدا در تمرین غایب بود و در اواخر تمرین به مجموعه درفشی فر رسید.

* بازیکنان و مربیان در طول تمرین پیگیر نتیجه دربی امیدها بودند.

* به علت دربی امیدها تمام لیدرهای پرسپولیس در مجموعه غایب بودند و تنها 2 نفر در حراست مجموعه درفشی‌فر حضور داشتند.

* علی کاظمی، بهزاد محمدی و هومن جوادی از هنرمندان تلویزیون با حضور در ورزشگاه درفشی‌فر از نزدیک شاهد این تمرین بودند.

* سرخپوشان در اواخر تمرین به انجام فوتبال درون تیمی در دو گروه پرداختند که درخشان در طول این تمرین چندین بار فوتبال را قطع کرد و تذکرات فنی را به بازیکنان داد.

* این تمرین حدود ساعت 17:30 خاتمه یافت.