به گزارش خبرنگار مهر، تمرین نوبت عصر امروز شنبه پرسپولیس هم مانند تمرین صبح در حالی پشت درهای بسته برگزار شد که با حواشی که در زیر میخوانید، همراه بود:
* این تمرین ساعت 16 با صحبت های حمید درخشان آغاز شد.
* بازیکنان در دو گروه به دویدن زیر نظر مسعود مومنی مشغول بودند.
* حدود 30 هوادار مقابل درب مجموعه حضور پیدا کردند.
* سرخپوشان پس از دویدن و انجام حرکات کششی، پس از آن به انجام حرکات تاکتیکی و دویدن های استقامتی پرداختند.
* حمیدرضا علی عسگری و مهرداد کفشگری با وجود حضور در مجموعه، تمرین نکردند. در این بین کفشگری مصدوم بود.
* حسین عبدی به علت دربی امیدها ابتدا در تمرین غایب بود و در اواخر تمرین به مجموعه درفشی فر رسید.
* بازیکنان و مربیان در طول تمرین پیگیر نتیجه دربی امیدها بودند.
* به علت دربی امیدها تمام لیدرهای پرسپولیس در مجموعه غایب بودند و تنها 2 نفر در حراست مجموعه درفشیفر حضور داشتند.
* علی کاظمی، بهزاد محمدی و هومن جوادی از هنرمندان تلویزیون با حضور در ورزشگاه درفشیفر از نزدیک شاهد این تمرین بودند.
* سرخپوشان در اواخر تمرین به انجام فوتبال درون تیمی در دو گروه پرداختند که درخشان در طول این تمرین چندین بار فوتبال را قطع کرد و تذکرات فنی را به بازیکنان داد.
* این تمرین حدود ساعت 17:30 خاتمه یافت.
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