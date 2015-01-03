ورزشگاه 15هزار نفری یاسوج ماه بهمن افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش ایزدپور بعدازظهر شنبه در حاشیه نشست ستاد ورزش و ساماندهی امور جوانان به خبرنگاران گفت: وزیر ورزش و جوانان برای برای افتتاح این ورزشگاه به یاسوج سفر خواهد کرد.
وی بیان کرد: هماکنون کاسه اصلی این ورزشگاه ۹۹ درصد و محوطه سازی آن ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
ایزدپور اظهار داشت: در روزهای آینده ۲۰ درصد باقی مانده محوطهسازی آن نیز انجام خواهد شد.
وی تصریح کرد: ۷۷ مکان ورزشی در استان وجود دارد و این مکانها به هیئتهای ورزشی واگذار شده اند.
ایزدپور عنوان کرد: این استان ۴۷ هیئت ورزشی دارد و در ماههای اخیر انتخابات ۳۰ مجمع ورزشی در استان برگزار شده است.
وی افزود: ۳۲ هزار ورزشکار بیمه شده در این هیئت های ورزشی عضو هستند.
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