توسعه ورزش کهگیلویه و بویراحمد بدون برنامه راهبردی میسر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شاپور رمضانی بعدازظهر شنبه در نشست ستاد ورزش استان افزود: تعیین شاخصهای توسعه در کنار داشتن برنامه بلند مدت و کوتاه مدت شرط پیشرفت ورزش این استان است.

وی بیان کرد: برنامه راهبردی ورزش استان باید بر مبنای نهادینه کردن فرهنگ ورزش باشد.

رمضانی تصریح کرد: نگاه مناسبتی و مقطعی به ورزش صحیح نیست و ورزش قهرمانی تنها با توجه به توسعه فرهنگ ورزش و در جامعه ورزش دوست می تواند رشد کند.

رئیس دانشگاه یاسوج بیان داشت: تبدیل ورزش کردن به فرهنگ در جامعه کار یک روز و دوروز نیست و باید ابتدا زیرساختهای آن مهیا شود و برای رسیدن به نتیجه می بایست صبور بود.

مدرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هم در این نشست بر غنی سازی اوقات فراغت جوانان با ورزش تاکید کرد.

سید مصطفی مهدی افزود: پرکردن حتی یک دقیقه از وقت جوانان هم در کاهش آسیبهای اجتماعی موثر است.

وی اعتیاد را خطری جدی برای جوانان این استان دانست و بیان کرد: بی توجهی به مقوله ورزش جوانان زمینه رشد آسیبهای اجتماعی در جامعه را فراهم می کند.