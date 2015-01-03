به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی با اعلام اینکه آئین‌ نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس فنی و حرفه‌ای تصویب شد گفت: بیش از 4 هزار مربی حق التدریس فنی و حرفه ای تبدیل وضعیت می شوند.

وزیر کار بیان داشت: هیأت وزیران در جلسه چهارشنبه مورخ 93.10.10 که به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، آئین‌ نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی را به تصویب رساند.

وی بیان داشت: در این تصویب‌نامه چگونگی تغییر وضعیت استخدامی به رسمی و پیمانی تعداد 4 هزار 876 نفر از مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تعیین شده است.

ربیعی افزود: قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در جلسه علنی مورخ 91.05.08 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود که در دولت یازدهم با جدیت پیگیری شد و پس از تهیه پیش نویس آئین نامه اجرای این قانون توسط کمیته های کارشناسی وزارتخانه برای تصویب هیأت دولت ارسال شد.

وزیر کار بیان داشت: آئین نامه قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور پس از بررسی و تصویب در جلسات کمیته تخصصی کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک دولت به هیأت دولت ارسال شد که امروز شاهد تصویب آن بودیم.

وی افزود: روند اجرای تبدیل وضعیت مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور توسط این سازمان تدارک دیده می‌شود و به صورت مرحله به مرحله صورت می‌گیرد.