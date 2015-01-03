کفاشیان و تاج از حامیان جدی فوتبال بانوان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، غلامرضا بهروان در مراسم قرعه کشی دور برگشت لیگ برتر فوتبال بانوان با عرض خیرمقدم به حضار از همه کسانی که در برگزاری رقابتهای لیگ برتر بانوان همکاری کردند، از کمیته داوران فدراسیون فوتبال و همچنین کمیته های مختلف سازمان لیگ اعم از مسابقات، مالی، روابط عمومی و دیگر کمیته ها که فوتبال بانوان را پشتیبانی می کنند تشکر می کنم.

وی در ادامه افزود: چند تیم از لیگ برتر فوتبال بانوان حذف شدند و قرعه کشی با حضور 9 تیم برای نیم فصل دوم برگزار می‌شود. واقعا اعتقاد دارم به فوتبال بانوان توجه لازم نمی‌شود و از باشگاه‌ها می‌خواهیم مقداری از بودجه خود را صرف توجه و توسعه فوتبال بانوان کنند.

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ اضافه کرد: یکی از شاخصه‌های پیشرفت در هر کشور این است چقدر ورزش در آن کشور همگانی است که در حال حاضر در فنلاند و نروژ بیش از 90% افراد ورزش می‌‍کنند. وقتی خانم‌ها در یک جامعه ورزش کنند، سلامت کلی جامعه بالا می‌رود. ما نیز برای فوتبال بانوان وقت می‌گذاریم و سعی می‌کنیم عیب‌ها و اشکالات موجود را بررسی کرده و در صدد رفع آنها برآییم.

وی با بیان اینکه کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال و تاج، نایب رئیس فدرسیون و رئیس سازمان لیگ نیز از حامیان جدی فوتبال بانوان هستند، افزود: خیلی جالب نیست که یک سری از تیمها به دلیل انصراف از مسابقات حذف شدند و با مجبوریم لیگ برتر بانوان را با 9 تیم ادامه دهیم و همچنین روال ما این نیست که قرعه کشی مجدد انجام دهیم ولی با توجه به درخواست برخی از تیمها مجبور شدیم این کار را انجام دهیم .اصل ورزش حرفه ای در اختیار باشگاه هاست و ما ناظر و برگزار کننده رقابتها هستیم.

بهروان همچنین یادآور شد: از زحمات فراوانی که خانم فریده شجاعی، رئیس سابق کمیته بانوان در زمینه توسعه و پیشرفت فوتبال بانوان کشیده است تشکر می‌‎کنم و با اینکه دیگر ایشان حضور ندارند، باید به نیکی از او یاد شود. ضمن اینکه همه گونه همکاری را با خانم عرب عامری در امر مسابقات بانوان و تیم های ملی خواهیم داشت.

وی همچنین ادامه داد: در مسابقات بانوان آقایان تحت هیچ عنوانی حق حضور در مسابقات بانوان را ندارند و اگر هم باشگاهی بخواهد از مسابقات تیمش فیلمبرداری کند، باید از حراست استان خودش مجوز لازم را بگیرد و باید تعهدات لازم را به آنها بدهند.

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در پایان گفت: باید برای موفقیت فوتبال بانوان برنامه ریزی و استمرار داشته باشیم. درست است که هرچه تعداد تیم ها کمتر باشد کیفیت بالاتر می رود ولی کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده است برای اینکه تورنمنتی اعتبار داشته باشد باید حداقل 24 بازی برای هر تیم در آن تورنمنت برگزار شود.

درودیان نماینده کمیته بانوان فدراسیون فوتبال نیز در ادامه از بهروان برای حمایت از فوتبال بانوان تشکر کرد و تاکید کرد بانوان مشکلات مالی زیادی دارند و امیدوارم در سال آینده لیگ بهتری داشته باشیم.