سرمایه گذاری 75 میلیون دلاری دانمارک برای حمله سایبری به هکرها

به گزارش خبرگزاری مهر، سرویس اطلاعات دفاعی دانمارک (FE) اعلام کرد این کشور خود را برای مقابله با گروه ها و دولت هایی که اقدام به حملات سایبری می کنند، آماده می کند. روزنامه «پولیتیکن دیلی» با انتشار این مطلب به نقل از مقامات این کشور نوشت کپنهاگ برای دستیابی به توانایی «دفاع تهاجمی» در برابر این حملات تا دو سال دیگر 75 میلیون دلار سرمایه می کند.

بر این اساس تا سال 2017 دانمارک حدود 465 میلیون کرون (معادل 75 میلیون دلار) برای توسعه توانایی دفاع سایبری خود هزینه می کند. به این ترتیب این کشور نه تنها قادر به دفاع از خود در برابر حملات هکرها می شود بلکه به مقابله به مثل با عاملان این حملات پرداخته و آنها را هدف قرار می دهد.

مقامات دانمارک علت این تصمیم را جلوگیری از زیان های ناشی از حملات سایبری به بخش های صنعتی، دفاعی و اطلاعاتی خود طی سال های گذشته عنوان کرده اند. گفتنی است از سال 2012 تا کنون دست کم 4 شرکت بزرگ دانمارکی به دفعات مورد حملات سایبری قرار گرفته و زیان های سنگینی را متحمل شده اند.