۱۲۰۰ خدمت رایگان به مردم شهرستان خوسف ارائه شد

به گزارش خبرنگارمهر، جواد خامسان بعدازظهرشنبه در حاشیه برگزاری سفرنامه سلامت و امید، افزود: سفرنامه سلامت و امید با هدف اشاعه فرهنگ داوطلبی و ذهنیت ما در مقابل کارخیر در شهرستان های استان راه اندازی شده است که قصد داریم در رابطه با این کاروان یک برنامه عمومی ایجاد کنیم.

خامسان با بیان اینکه کار داوطلبی می تواند نقش موثری در اشاعه فرهنگ خود امدادی و بشردوستی در جامعه داشته باشد افزود: هلال احمر مکان مناسبی برای کمک بی منت به مردم است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی برگزاری سفرنامه سلامت و امید را فعالیتی برای پیشگیری از شیوع بیماری در جامعه و کمک به حفظ و ارتقا سطح سلامت جامعه دانست و تصریح کرد: در این طرح جمعیت هلال احمر با برپایی ۱۵غرفه سلامت متشکل از پزشکان متخصص، عمومی، ماما، غربالگری شنوایی و بینایی سنجی، پانسمان، آموزش امداد و کمک های اولیه و تزریقات به خدمات رسانی به مردم می پردازد.

وی عشق و احساس به هم نوع و کمک به آن را مهمترین انگیزه داوطلبان فعال در این طرح دانست و گفت: همچنین در این طرح با کمک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان نمایشگاهی از توانمندی های فرهنگی و صنایع دستی شهرستان ها نیز به نمایش گذاشته شده است.

خامسان تصریح کرد: سفرنامه سلامت و امید در چهارشهرستان خوسف، فردوس، زیرکوه و نهبندان در خراسان جنوبی اجرا خواهد شد که امروز میزبان شهرستان خوسف بوده ایم.

وی اظهارکرد: در پایان اولین روز از سفرنامه سلامت و امید در شهرستان خوسف بیش از هزار و ۲۰۰ نفر از مردم از رایگان از خدمات بهداشتی، امدادی و درمانی هلال احمر بهره مند شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی افزود: باید نذریات و خیرات مردم را در جهت سلامت مردم مناطق محروم خرج کنیم و در این رابطه باید زیرساخت های جدیدی در زمینه سلامت مردم محروم ایجاد کنیم.

وی عنوان کرد: هم اکنون کمبودهایی زیادی در زمینه امداد و نجات سوانح در استان داریم که امید است با پیگیری های صورت گرفته این مشکل در استان برطرف شود.

خامسان با بیان اینکه در زمان های گذشته مردم از سوء تغذیه رنج می بردند، عنوان کرد: در حال حاضر این معضل تا حدودی در جامعه حل شده و ما باید به سراغ درمان بیماری های جدید از جمله سرطان پیش برویم.

وی یادآورشد: سفرنامه سلامت و امید در شهرستان در پیشگیری از بیماری های مزمن تاثیر گذار است که امید است شادابی و سلامت در زندگی مردم جاری شود.