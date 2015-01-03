۳۱۶ میلیارد ریال تسهیلات به طرحهای اشتغالزای آذربایجان غربی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، تقی کهوریان بعد از ظهر شنبه در جلسه کارگروه اشتغال آذربایجان غربی با اشاره به اینکه ۲۸ طرح اشتغالزا به بانک های عامل برای پرداخت تسهیلات از ابتدای سالجاری تاکنون معرفی شده اند، افزود: اعتبار ابلاغی در این راستا به استان هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال بوده که برای ۲۸ طرح پرداخت ۳۱۶ میلیارد ریال مصوب شده است.

وی با اشاره به وجود ۱۸ هزار بیکار در آذربایجان غربی و لزوم برنامه ریزی برای ایجاد فرصتهای شغلی به این تعداد، ادامه داد: در این راستا برای امسال ایجاد ۵ هزار فرصت شغلی هدف گذاری شده که با تسریع در روند پرداخت تسهیل این مهم تحقق خواهد یافت.

معاون امور برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی همچنین بر لزوم هدایت منابع بانکی از محل حساب های رض الحسنه به سمت پرداخت تسهیلات طرحهای اشتغالزا تاکید و عنوان کرد: دستگاههای اجرایی باید طرحهای مصوب را آماده تا در صورت عدم پرداخت تسهیلات به طرحی طرحهای جایگزین به بانکها معرفی تا روند پرداخت تسهیلات از سوی بانکها به تاخیر نیافتد.

کهوریان بیکاری را معضل اصلی آذربایجان غربی همزمان با کل کشور دانست و اظهار داشت: در این راستا امسال پیگیری طرحهای اشتغالزا و پرداخت تسهیلات بانکی در اولویت حوزه امور اقتصادی استان قرار گرفته و بانکها نیز موظف به همکاری در این برنامه هستند.

وی با بیان اینکه اشتغال هم اکنون دغدغه اساسی خانواده ها بوده بطوریکه با توجه بیکاری در رتبه اول دلایل طلاق قرار گرفته، ادامه داد: امسال ۳هزار و ۱۲۶ طرح از سوی کمیته امداد به بانکها معرفی شده که از این تعداد ۲ هزار و ۱۹۸ طرح موفق به دریافت ۲۲۶ میلیارد ریال تسهیلات بانکی شده اند.

معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی همچنین از معرفی ۸۸۵ پرونده مددجویان بهزیستی استان به بانکهای عامل با اعتبار ۳۳ هزار و ۹۷۹ میلیون ریال خبر داد و گفت: از این تعداد تا کنون ۲۹۵ طرح موفق به دریافت ۱۰۸ هزار و ۲۶۵میلیون ریال تسهیلات از بانکهای عامل شده اند.