دستگاه های اداری علی آباد طرح های قابل افتتاح در دهه فجر را اعلام کنند

به گزارش خبرنگار، احمد تجری مفرد، عصر شنبه، در جلسه شورای اداری شهرستان علی آباد کتول خطاب به مدیران دستگاه ها گفت: خوش خویی به معنای ایجاد بستر لازم و زمینه مناسب برای ارتباطات اجتماعی میان انسان ها برای انس گیری و بهره مندی از توانایی ها و ظرفیت های یكدیگر در راستای دست یابی به كمال و خواسته های خود است.

وی افزود: مسئولان دستگاه ها همواره باید تکریم ارباب رجوع را در سرلوحه امورات اداری خویش قرار دهند و سختی کار و تنگناها نباید باعث بد رفتاری مسئولان با مردم شود.

فرماندار علی آباد کتول تاکید کرد: مسئولان باید مشکلات مردم را مشکلات خود بدانند و با درک متقابل در راه حل قانونی مشکلات مردم همراه مردم باشند.

تجری تاکید کرد: مردم ولی نعمتان ما هستند و هنگامی که به مسئولان مراجعه می کنند انتظار دارند که به مشکلات آنان توجه شود، لذا اگر شرایط هم برای انجام بعضی از کارهای مردم فراهم نباشد، باید به گونه ای با آنان برخورد کنید که از ادارات شما با رضایت مندی خارج شوند.

وی همچنین با تاکید بر لزوم برنامه محوری دستگاه ها و ادارات گفت: برنامه محوری ادارات لازمه رسیدن به تحول است زیرا افق سازی و جهت دار بودن، راه رسیدن به توسعه است و بی برنامه گی موجب روز مرگی خواهد شد.

فرماندار علی آباد کتول تاکید کرد: مسئولان دستگاه ها لازم است پروژه های قابل افتتاح خود در دهه فجر را مشخص کرده و ضمن هماهنگی لازم با مسئولان بالا دستی خود به این فرمانداری اعلام کنند.

محمد جواد زنگانه معاون فرماندار علی آباد کتول هم گفت: در روند سیستم اداری دستگاههای شهرستان، اصل اخلاق محوری مورد نظر ماست.

وی افزود: اخلاق محوری مورد نظر ما بر اصولی همچون رعایت اخلاق اسلامی، حفظ ارزشهای انقلابی، حرکت در جهت پایداری و حفظ خون شهدا ، روابط انسانی متناسب با اخلاق و منش اسلامی و روابط اداری حرفه ای می باشد.

زنگانه یادآور شد: خوش رویی و پاسخگویی به مردم که همان مشتری مداری است باید مد نظر مسئولان باشد زیرا رضایت مردم را در پی دارد.

زنگانه همچنین اظهار داشت: ما بر آنیم تا روح برنامه محوری را در سطح شهرستان نهادینه سازی کنیم که هدف مهم این طرح پیش نگری نسبت به امورات است، زیرا اگر برنامه نباشد اهداف ما به تحقق نخواهد رسید.

معاون فرماندار علی آباد کتول خاطرنشان کرد: بحث کاهش هزینه ها و صرفه جویی از اهمیت بسیار زیادی برای ما برخوردار است زیرا کنترل هزینه ها شاه کلیدی است که مورد تاکید حضرت امام (مدظله العالی) است و باید در اقتصاد مقاومتی به دنبال آن باشیم.

زنگانه در پایان گفت: یکی از برنامه های ما در سال 94مدل ارزیابی توانمندی ادارات در جذب کارکنان و مردم است که در پیشبرد امور بسیار مهم است.