شبکه راه آهن خوزستان نیازمند ترمیم است

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی شامگاه شنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان عنوان کرد: اتصال بین شهرهای استان خوزستان از طریق شبکه راه آهن برقرار است اما این شبکه در برخی مناطق نیازمند ترمیم و اصلاح است.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه وشهرسازی با اشاره به ادغام دو اداره كل راه و مسکن در خوزستان به تبع اداغام اين دو وزارتخانه در دولت سابق افزود: این ادغام را نمی توان تنها به عنوان یک تهدید نگاه کرد بلکه مسئولان باید بتوانند از این مسئله در راستای خدمت رسانی بیشتر به مردم استفاده و آن را یک فرصت تبدیل کنند.

حناچی با اشاره به ترکیب سیاست های شهرسازی و حمل و نقل تصریح کرد: بسیاری از مشکلات موجود در شهرها و کلانشهرهای کشور ناشی از این مسئله است. اصلی ترین وظیفه یک مدیر، مدیریت خردمندانه فضای سرزمین است.

وی با اشاره به وضعیت بحرانی راه ها در شهرهای کشور گفت: در این زمان بسیاری از شهرهای کشور دارای یک تراز نا برابر هزینه و درآمد قرار گرفته اند كه این مسئله یک زنگ خطر محسوب می شود.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: دولت در این خصوص وارد عمل شده و فعالیت های به منظور یکسان سازی تراز هزینه و درآمد در شهر ها در دستور کار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اين مراسم با تقدير از خدمات نصرالله دهقاني، منوچهر رحماني به عنوان مديركل جديد راه و شهرسازي استان خوزستان معارفه و مشغول به كار شد.