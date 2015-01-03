به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد شاهچراغی عصرشنبه در نشستی با اعضای هیئت مدیره و شورای بسیج شرکت گاز استان سمنان با تاکید بر اینکه رضایت خداوند در جلب رضایت مردم است، افزود: شرکت گاز به مناطق محروم توجه بیشتری داشته باشد.

وی طرح های گازرسانی را بسیار هزینه بر دانست و گفت: کمبود بودجه موجب کندی اجرای طرح ها می شود و باید در کارهای خیر شتاب داشت و برای تسریع در اجرای پروژه ها تلاش کرد.

امام جمعه سمنان متذکر شد: وقتی کسی می خواهد کار خداپسندانه ای برای مردم انجام دهد خداوند هم کمک می کند و امیدواریم که نتیجه این کارها منجر به اتمام گازرسانی به روستاها و برگزاری جشن اتمام گازرسانی در استان شود.

آیت الله شاهچراغی با تاکید بر صرفه جوئی در مصرف انرژی گفت: مردم نیازمند آب، برق و گاز هستند و وظیفه دارند حالا که این امکانات به آنها رسیده از اسراف پرهیز کنند و قدر آن را بدانند زیرا خداوند مسرفین را دوست ندارد.

مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان نیز در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد این شرکت در گازرسانی به نقاط مختلف استان گفت: در یک سال گذشته بیش از ۳۲۰ میلیارد ریال پروژه های گازرسانی به اجرا در آمده است.

علیرضا جراحی افزود: با تلاش این شرکت در گازرسانی به مجموعه روستاهای قهاب رستاق و نیز روستاهای آستانه، دشتبو، دهخدا و تویه رودبار از توابع شهرستان دامغان و نیز روستای فرومد و مجموعه روستاهای هونستان از توابع شهرستان میامی با اعتبار بیش از ۳۲۰ میلیارد ریال اجرا شده است که بطور متوسط ۶۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی گفت: سال آینده اجرای شبکه داخلی و نصب علمک این روستاها به مرحله اجرا در می آید و این مرحله نیز به ۳۸۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان در خاتمه یادآور شد: در حال حاضر ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۷۳ درصد جمعیت روستایی این استان از نعمت گاز طبیعی برخور دارند و با اتمام گازرسانی به روستاهای ذکر شده ضریب نفوذ گاز در روستاها به ۸۰ درصد می رسد.