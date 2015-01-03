دستگیری مردی که با جعل مدرک همسر سابقش را از دریافت یارانه محروم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید علی امیر احمدی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شهرستان سمنان افزود: با دریافت شکایت بانوی سمنانی مبنی بر اینکه شخصی ناشناس واریز یارانه به حساب وی را قطع کرده است، پرونده ای تشکیل و تحت رسیدگی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: در تحقیقات مقدماتی مشخص شد، شاکیه در فروردین سالجاری برای دریافت یارانه نقدی دولت ثبت نام کرده و پس از مدتی واریز یارانه وی قطع شده است.

رئیس پلیس فتای استان سمنان به ادامه تحقیقات تخصصی ماموران پلیس و شناسایی فردی ۳۸ ساله اشاره و اضافه کرد: متهم که اهل و ساکن سمنان است با هماهنگی مرجع قضایی و در عملیاتی دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.

امیر احمدی گفت: متهم که همسر سابق شاکیه است در بازجویی های پلیس به جرم خود اعتراف کرد و گفت: با سوء استفاده از مدارک همسر و فرزندم که از قبل داشتم از واریز یارانه برای آنها انصراف داده است.

وی، سهل انگاری در نگهداری از مدارک و اطلاعات شخصی و در دسترس قرار دادن آنها را زمینه بروز اینگونه جرایم و مشکلات دانست.

رئیس پلیس فتای استان سمنان در خاتمه، به شهروندان توصیه کرد: با دقت از مدارک، کارت ها و اطلاعات شخصی و بانکی خود مراقبت کنند و در صورت بروز هرگونه مشکلی در این زمینه با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرند.