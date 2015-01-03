همه مسلمانان مکلف به حفظ وحدت هستند

آیت الله سید کاظم نورمفیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک ایام ولادت پیامبر عظیم الشان اسلام و فرزند بزرگوارشان امام صادق (ع)، فرا رسیدن هفته وحدت را به هم گلستانی ها تبریک گفت و افزود: برخی فکر می کنند وحدتی که حضرت امام(ره) مطرح کردند تاکتیکی است که فقط در یک مقطع زمانی کاربرد دارد، اما باید گفت اینطور نیست.

وی افزود: پایه گذار وحدت اسلام، ذات خداوند است، لذا بزرگان اسلامی، علما و اندیشمندان و آنان که آگاه و دلسوز بودند همیشه طی قرون و اعصار شعار وحدت را سر می دادند و برای این که امت اسلامی با همه تفاوت هایی که از نظر مذهبی وجود دارد زیر پرچم واحد قرار بگیرند، تلاش می کردند.

وی وحدت را برخواسته از متن کتاب آسمانی و دستور ذات اقدس الهی دانست و گفت: اگر امروز جمهوری اسلامی دم از وحدت می زند چیزی است که خدای متعال در قرآن ما را به آن دعوت می کند.

آیت الله نورمفیدی با اشاره به آیه ۱۰۳ سوره ال عمران، گفت: این آیه، آیه معروفی است که خداوند در آن می فرماید « واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا» به این معنی است که چنگ به ریسمان قرآن بزنید و از هم متفرق نشوید.

امام جمعه گرگان ادامه داد: در این آیه تاکید شده به یاد بیاورید همه با هم دشمن بودید و قبل از آمدن پیامبر (ص) با هم دعوا داشتید، و این خدا بود که دل های شما را به هم نزدیک کرد.

وی در ادامه به آیه ۴۶ سوره انفال اشاره کرد و گفت: در این سوره با بیان «اطيعو الله و اطيعوالرسول» خداوند می فرماید از خدا و پیامبر اطاعت کنید و به جان هم نیافتید زیرا اگر تنازع بوجود بیاید سست می شوید و قدرت خود را از دست می دهید.

نماینده مردم گرگان در خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: سعی و تلاش همه مسلمانان و مذاهب اطاعت از فرمان خدا و رسول خدا است و دستور پیامبر خدا هم این است که با هم نزاع نکنید.ت

همه مسمانان مکلفند وحدت را همانند نماز خود حفظ کنند

وی تصریح کرد: آیه ای که روشنتر این مطلب را بیان می کند آیه سوره مبارکه فتح آیه ۲۹ است که در آن آمده است « مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ».

وی در توضیح این آیه گفت: محمد (ص) فرستاده خدا است و آن هایی که با این پیامبر هستند، اینان در مقابل دشمنان محکم هستند اما بین خودشان با هم مهربان و برادرند.

آیت الله نورمفیدی اظهار کرد: همه مسلمانان دنبال پیامبرند، غیر از آن ها که با رفتارشان تیشه به ریشه اسلامی می زنند.

وی خاطرنشان کرد: دشمن به جان اسلام افتاده و با شیعه و سنی مخالف است. امروز همه مسلمانان مکلفند وحدت را همانند نماز خود حفظ کنند زیرا تفرقه، ساخته دشمن و برای نابودی اسلام است.

وی با تاکید بر این که وحدت خواست خدا و پیامبر است و باعث قدرت مسلمانان می شود، افزود: در استان ما باید خدا را شکر کنیم که دشمن نتوانست اختلاف مذهبی درست کند یا از راه اختلاف مذهبی نزاع به وجود بیاورد.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان با بیان مجدد این که خدا را شکر می کنیم که این وحدت رعایت می شود، خاطرنشان کرد: اختلاف مذهب نباید باعث شود ما در مقابل هم قرار بگیریم زیرا دشمن تلاش دارد اختلافات مذهبی تنازع شود و این دام دشمن است.

وی در پایان بیان کرد: مراقب باشیم در دام دشمن نیافتیم که جهنمی خواهیم شد.