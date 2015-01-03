معرفی برندگان دوسالانه نگارگری/تجلیل از هنرمندی که با پا نقاشی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، این دوسالانه در پنج بخش تذهیب، گل ومرغ، نگارگری، تشعیر و طراحی سیاه قلم برگزار شد که برگزیدگان آن بدون رتبه بندی اول تا سوم، طی مراسمی در تالار ایران فرهنگستان هنر معرفی شدند.

این دوسالانه با تقدیر ویژه از رحیم عظیمی، جوان 23 ساله اهل آذربایجان شرقی برگزیدگانش را معرفی کرد.

این هنرمند جوان که از دو دست محروم است، با استفاده از پاهایش به هنر نگارگری می پردازد که در این دوره از دوسالانه نگارگری از این هنرمند به صورت ویژه تقدیر شد.

در بخش تذهیب: نسرین آقامیری، مریم لبانی مطلق و فرید هنرور برگزیده شدند و از علی بهمنی، بتول ثابتی، مریم جملی، مهرداد راستین، رعنا شریلو، حمیرا طهماسبی و فریده طهماسبی نیز تقدیر شد.

در بخش تشعیر: سارا آقامیری، علیرضا اسماعیل پور و آرزو حسینی به عنوان برگزیده معرفی شدند و منصوره جعفری، مریم سلطانی پور و مهدی مهدوی نیز مورد تقدیر قرار گرفتند.

در بخش طراحی: عباس شهسواری، بهمن شریفی و امیر فرید برگزیدگان این بخش بودند و آرزو حسینی، سعید عباسی و مهدی مهدوی نیز تقدیر شدند.

در بخش گل و مرغ: محمدرضا آقامیری، مجید فتاحی، عطاالله شاکری و رعنا شریلو برگزیده شدند و نرگس قاسمی و علیرضا قزی از تقدیرشدگان این بخش بودند.

در بخش نقاشی ایرانی: هادی فقیهی، مصطفی شرفی و مهدی مظلوم زاده عنوان برگزیدگان این بخش را به خود اختصاص دادند و از فروغ اسماعیلی، فضل الله افشار، سیما حسینی، محبوبه حسینی ، آزاده خلجی، راضیه رشتیانی، فرهاد رفیعی، الهه زارع، هادی ساعت ساز، زبیر سعیدی، بهنام شریفی، مریم فرجی و میثم نیلی تقدیر به عمل آمد.