به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم فردا یکشنبه(14 دی)، و از ساعت 15 الی 17 در مسجد امام حسن مجتبی(ع) برگزار خواهد شد.

مسجد امام حسن مجتبی(ع) در بزرگراه امام علی(ع)، بعثت شرق، نرسیده به میدان بسیج، شهرک شهید بروجردی واقع است.

سردار شهید حمید تقوی از فرماندهان قرارگاه رمضان در دوران دفاع مقدس بود که در حین انجام ماموریت مستشاری به ارتش و بسیج مردمی عراق برای مقابله با تروریست‌های تکفیری داعش، در دفاع از عتبات عالیات در سامرا به شهادت رسید.

پیکر مطهر سردار شهید تقوی سه‌شنبه 9 دی در زادگاهش اهواز تشییع و خاکسپاری شد.