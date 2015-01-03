حذف نیوکاسل توسط لستر سیتی

به گزارش خبرگزاری مهر، دور سوم رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه‌های انگلیس(FA CUP) امروز شنبه ادامه پیدا کرد که در یکی از این دیدارها تیم لستر سیتی در زمین خود با یک گل از سد نیوکاسل گذشت تا زمینه های حذف این تیم را فراهم کند. لئوناردو یولوئا در دقیقه 39 این بازی تنها گل مسابقه را به ثمر رساند.

نتایج دیدارهای برگزار شده روز شنبه به شرح زیر است:

* بولتون یک - ویگان صفر

* برنت‌فورد صفر - برایتون 2

* چارلتون یک - بلکبرن 2

* فولام صفر - ولور همپتون صفر

* هادرسفیلد صفر - ردینگ یک

* لستر سیتی یک - نیوکاسل صفر

* بارنزلی صفر - میدلزبورو 2

* وست برومویچ آلبیون 7 - گاتشاد صفر

* بلیت اسپارتنس 2 - بیرمنگام 3

* ترنمر 2 - سوانزی 6

* میلوال 3 - بردفورد 3

* ساوتپورت صفر - دربی کانتی یک

* کمبریج 2 - لوتون یک

* راچدیل یک - ناتینگهام فارست صفر

* دانکاستر یک - بریستول سیتی یک

* پرستون 2 - نوریچ سیتی صفر

