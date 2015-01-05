همدان درهفته نخست لیگ برتر جودو بانوان بانفرات ذخیره در رقابت شرکت کرد

کبری کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به برگزاری لیگ برتر جودو بانوان کشور اظهار داشت: استان همدان امسال با دو تیم در این رقابت ها شرکت کرده که یک تیم هیئت جودو نهاوند و یک تیم نیز باشگاه فرهنگی ورزشی طه همدان است.

وی با بیان اینکه بانوان جودوکار همدان همیشه از بهترین های ایران بوده اند و امسال نیز بازیکنان بسیاری را در اختیار سایر استان ها نظیر تیم بسیج مقاومت تهران گذاشته ایم، افزود: این امر نشان از قدرت بانوان جودوکار همدانی دارد.

نایب رئیس بانوان هیئت جودو استان همدان با اشاره به نتایج ضعیف جودوکاران همدانی در هفته نخست رقابتها گفت: از قبل به فدراسیون درخواست تعویق مسابقات را به علت درگیر بودن بانوان جودوکار در امتحانات داده بودیم که موافقت نشد و به همین علت با نفرات دوم و ذخیره در رقابتها شرکت کردیم.

وی با اشاره به احتمال تغییر نام تیم همدان بیان کرد: به دنبال اسپانسر هستیم و به احتمال زیاد در هفته های آینده این مسابقات، نام تیم همدان تغییر خواهد کرد.

نایب رئیس بانوان هیئت جودو استان همدان یادآور شد: در هفته های آینده با حاضر شدن نفرات اصلی این نتایج تغییر خواهد کرد و به هفته های آینده بسیار امیدوار هستیم.

وی گفت: همدان سال گذشته عنوان نایب قهرمانی لیگ جودو بانوان کشور را کسب کرد.