ساماندهی تشکلهای فرهنگی و دینی به هدفگذاری بلند مدت نیاز دارد

حجت الاسلام حسن صلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، به تقویت فعالیتهای فرهنگی و دینی در تبلیغات اسلامی استان زنجان اشاره کرد و افزود: توجه به این مهم خروجی مثبتی را به دنبال دارد.

وی با اشاره به سامان دهی مداحان و مبلغین اشاره کرد و اظهار داشت: بحث تربیت مربی قرآن و آموزش مداحان و مبلغان و دوره های آموزشی تخصصی در دستور این اداره کل است اظهار داشت: اجرایی شدن این برنامه ها در استان بسیار ضروری است.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: احیای مناسبتهای مذهبی و ملی که یکی از ارکان مناسبتی هستند یک راهکار بسیار مناسب در تقویت ارزشهای دینی و اسلامی است که در این میان اداره کل بر تحقق این مهم توجه ویژه دارد.

حجت الاسلام صلاحی تاکید کرد: تبلیغات اسلامی به عنوان یک نهاد فرهنگی و تشکل مردمی رسالت بسیار سنگینی بر دوش داردو در آسیب زدایی اجتماعی بسیار می تواند نقش آفرینی کند.

وی در ادامه افزود: امروز این اداره کل با اجرای برنامه های فرهنگی و دینی درصدد کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه است چرا که توجه به معضلات اجتماعی باعث می شود راکارهای لازم برای رفع آنها در دستور کار قرار گیرد.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه اعزام مبلغان از کارهای مهم تبلیغات اسلامی است، تصریح کرد: در این راستا اداره کل آموزش های تخصصی را برای آنها در دستور دارد و همچنین آموزش های نوین تبلیغ را به آنها تبیین می کند.

حجت الاسلام صلاحی افزود: اجرایی شدن این کارها بسیار کار آمدتر بوده و خروجی خوبی را به دنبال دارد.