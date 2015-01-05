به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب در چهار بخش و در ۱۵۷ صفحه توسط دکتر محمد هاشم البطاط از اساتید علوم سیاسی دانشگاه بغداد نگارش شده است .

از جمله مطالب ارائه شده در این کتاب می توان به نظریه ولایت فقیه یک طرح پیشرفته برای تحقق و استمرار بیداری اسلامی، بررسی مفهومی ولایت فقیه، ادله ولایت فقیه در کتاب و سنت، دیدگاه ایت الله شهید مطهری در مورد حاکمیت مبتنی بر ولایت فقیه، شاخصه های ولایت فقیه در حکومت سیاسی، نظر آیت الله شهید محمد باقر صدر در مورد ادعای خلا تشریعی درساختار حکومت سیاسی و نقد نظریه های تفکر لیبرالیسم از جمله دیدگاه نصر حامد ابوزید در مورد حکومت سیاسی در اسلام اشاره كرد.