نظارت بر اعتبارات دهیاری ها تقویت شود/برخورد با روستاسازی در شهر کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی توحیدی شنبه شب در همایش فرمانداران استان کرمان گفت: شورای تامین استان کرمان در خصوص برخورد با پدیده زمین خواری و جلوگیری از حاشیه نشینی اقدامات خوبی را انجام داده است.

وی در ادامه خواستار نظارت دقیق بر مصوبات شوراهای اسلامی شهر و کمیته های انطباق شد و افزود: ایراداتی به برخی از مصوبات وارد شده است.

فرماندار کرمان ابراز داشت: برخی تصمیمات در حوزه اختیارات شوراها نبوده و فرمانداران باید به آنها رسیدگی کنند.

این مسئول خواستار تشکیل کمیسیون های حل اختلاف شوراهای اسلامی شد و گفت: برخی از اعضاء شوراهای اسلامی در روستاها سکونت ندارند.

توحیدی یادآور شد: در این کمیسیون ها می توان اعضاء شوراهای اسلامی که در روستاهای مربوطه سکونت ندارند را سلب عضویت کرد.

وی با تاکید بر لزوم نظارت بر اعتبارات دهیاری ها ادامه داد: اعتبارات دهیاری ها در حال خروج از محل های خود هستند بنابراین بخشداران باید نظارت جدی تری در این خصوص اعمال کنند.

توحیدی از روستا سازی در شهر کرمان خبر داد و افزود: مزارع و تلمبه هایی که در محدوده شهر قرار گرفته اند به روستا تبدیل می شوند که باید با پدیده روستاسازی در شهرها برخورد جدی صورت گیرد.