افول انجمنهای اسلامی کارگری درکشور/نگاه مدیران انجمن اسلامی را کنار زد

به گزارش خبرنگار مهر، تقی رفیع، صبح امروز در جلسه هم‌ اندیشی کارشناسان تشکل‌ های مذهبی استان یزد اظهار داشت: انجمن های اسلامی در کارخانجات، ادارات، اصناف و محلات فعالیت خود را سالها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز کردند اما مدتی است که با روی کار آمدن تشکل های جدید رو به افول نهاده اند.

وی بیان کرد: این انجمن ها بعد از تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی در چارچوب این سازمان قرار گرفتند و شکل فعالیت آنها تغییر کرد به نحوی که این انجمن ها قبل از انقلاب اغلب به عنوان حزب سیاسی شناخته می شدند اما اکنون نگاه دینی بر آنها حاکم است.

رفیع با بیان اینکه انجمن های اسلامی تنها تشکل های مذهبی هستند که اساسنامه کشوری دارند، عنوان کرد: اساسنامه این انجمن ها در عالی ترین شورای فرهنگی کشور یعنی شورای فرهنگی انقلاب به تصویب رسیده است.

وی با ابراز نگرانی از افول فعالیت انجمن های اسلامی به ویژه در ادارات و کارخانجات بیان کرد: بازنشسته شدن نیروهای فعال و عدم جایگزینی نیروهای جدید، نگاه برخی مدیران به انجمن های اسلامی که بر عدم ضرورت حضور این انجمن ها دلالت دارد و ... سبب شده انجمن های اسلامی فعالیت چشمگیری نداشته باشند.

رفیع، فعالیت انجمن اسلامی اصناف را خوب ارزیابی کرد و افزود: این انجمن‌ها باید مجوزهای خود را به روز کنند و برای این اقدام می ‌توانند به ادارات تبلیغات اسلامی شهر خود مراجعه کنند.

وی از فعالترین انجمن‌ های اسلامی به انجمن ‌های اسلامی محلات یا مساجد اشاره کرد و بیان داشت: در بسیاری از استان‌ ها از جمله یزد، انجمن اسلامی محلات فعالیت ‌های خوبی دارند.