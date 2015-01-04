10 هزار یاور امداد در مدارس فارس فعالیت می کنند

محمد هادی بحرینی در گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد: مجمع خیرین دانش آموزی تحت عنوان یاوران امداد به مدت پنج سال است که در سطح مدارس فارس از مقطع چهارم ابتدایی تا مقطع سوم متوسطه دوم، اجرا می شود.

وی بیان کرد: در هر مدرسه از هر کلاس دانش آموزی که از لحاظ اخلاقی و رفتاری مورد تایید و به فعالیت های عام المنفعه علاقه مند است، به عنوان یاور امداد انتخاب می شود و از طرف کمیته امداد و سازمان دانش آموزی ابلاغ، کاور و کلاه این عنوان را دریافت می کند.

معاون سازمان دانش آموزی فارس اظهار داشت: همکاری در برگزاری جشن عاطفه ها و جشن نیکوکاری و کمک به بالا بردن بنیه علمی دانش آموزانی که توان مالی شرکت در کلاس های فوق برنامه را ندارند، از جمله وظایف یاوران امداد محسوب می شود.

بحرینی افزود: در اردیبهشت و خرداد هر سال از تعدادی از یاوران امداد مدارس که فعالیت بیشتری داشته اند تقدیر می شود و تعدادی نیز به اردوی کشوری کمیته امداد می روند.

وی تقویت روحیه کمک به هم نوع و تعاون بین دانش آموزان را از جمله اهداف اجرای این طرح ذکر کرد.

معاون سازمان دانش آموزی فارس با تاکید بر اینکه طرح یاوران امداد از زمان آغاز مورد استقبال دانش آموزان استان واقع شده است، گفت: از زمان برگزاری این طرح میزان کمک های جمع آوری شده در جشن های عاطفه ها و نیکوکاری در استان هر ساله رشدی 90 درصدی داشته و استان فارس توانسته است رتبه نخست بالاترین رقم جمع آوری را در کشور به خود اختصاص دهد.