پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی/افزایش اعتبار دفترچه ها

دکتر سید تقی نوربخش در مورد پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی، به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر ماهیانه 550 میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی پرداخت می شود و در مجموع با محاسبه مطالبات 6 ماهه مبلغ سه هزار و 500 میلیارد تومان در سال جاری به این مراکز پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه با پرداخت معوقات اعتبار دفترچه های بیمه نیز افزایش پیدا کرده است تاکید کرد: در گذشته مطالبات 8 الی 9 ماه به تعویق می افتاد اما در حال حاضر پرداخت ها به روز شده و طبیعتا در افزایش اعتبار دفترچه ها تاثیر به سزایی دارد.

به گفته مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، در مجموع ماهیانه چهار هزار میلیارد تومان برای افزایش اعتبار دفترچه های بیمه پرداخت می شود.

نوربخش از پرداخت ماهیانه دو هزار و 200 میلیارد تومان هزینه مستمری به بازنشستگان خبر داد و اظهار داشت: همچنین 500 میلیارد تومان نیز برای خرید خدمات درمانی بیمه شدگان به مراکز درمانی دولتی و خصوصی پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 40 میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند، گفت: تعداد بیمه شدگان اصلی حدود 13 میلیون نفر است که در بخش مستمری نیز دو میلیون و 300 هزار نفر بازنشسته حقوق ماهیانه دریافت می کنند که با اعضای خانواده تعداد آنها به پنج میلیون نفر می رسد.