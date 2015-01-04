به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی ظهر یکشنبه درپیامی ویدئویی به اولین همایش مجمع خادمین قرآن کریم، اظهار داشت: خدمت به قرآن بعد از معرفت مخدوم میسر است و ارزش این خدمت به اندازه ارزش مخدوم خواهد بود.

وی با اشاره به این که حقیقت قرآن برای افراد عادی معلوم نمی شود، تصریح کرد: آن مقدار از قرآن که خود ائمه طاهرین معرفی کرده اند، همان اندازه هم که قرآن را بشناسیم، به آن خدمت کرده ایم.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: قرآن حبل متینی است که یک سر آن دست خداوند و طرف دیگر آن برای تمسک مردم است.

وی تبیین کرد: همه جوانب این کتاب به عنوان حبل المتین متحد است و لذا جامعه را به وحدت دعوت می کند.

آیت الله جوادی آملی ادامه داد: آغاز و انجام این کتاب با وجود این که در طی ۲۳ سال نازل شده است، اختلافی ندارد و همه آن هماهنگ است.

وی با بیان این که خداوند خود بر یک دستی و شباهت آیات قرآن اذعان دارد، افزود: اول تا آخر این کتاب هماهنگ و هم آوا است و می تواند جامعه را از لحاظ اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و غیره متحد و هماهنگ و به عقلانیت دعوت کند.

این مفسر قرآن کریم، با اشاره به بیانات امام سجاد (ع) مبنی بر جامعیت قرآن کریم بر تمام علوم و معارف، تأکید کرد: تمسک به این ریسمان مستحکم چندین برکت دارد که اولین آن نجات انسان از سقوط است چرا که یک طرف این طناب در دست خداوند است.

وی ادامه داد: تمسک به قرآن مانع از اختلاف است چرا که قرآن به وحدت و اتحاد دعوت می کند.

آیت الله جوادی آملی تأکید کرد: هرکسی در هر عصر و زمانی اگر نیازش را به این کتاب عرضه کند، پاسخ خود را دریافت می کند.