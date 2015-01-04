  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۴ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۲۸

آیت الله جوادی آملی:

تمسک به قرآن انسان را از سقوط نجات می‎‌دهد

تمسک به قرآن انسان را از سقوط نجات می‎‌دهد

مشهد- عضو جامعه مدرسین حوزه علیمه قم گفت: تمسک به قرآن به عنوان ریسمان مستحکم الهی، چندین برکت دارد که اولین آن نجات انسان از سقوط است چرا که یک طرف این طناب در دست خداوند است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی ظهر یکشنبه درپیامی ویدئویی به اولین همایش مجمع خادمین قرآن کریم، اظهار داشت: خدمت به قرآن بعد از معرفت مخدوم میسر است و ارزش این خدمت به اندازه ارزش مخدوم خواهد بود.

وی با اشاره به این که حقیقت قرآن برای افراد عادی معلوم نمی شود، تصریح کرد: آن مقدار از قرآن که خود ائمه طاهرین معرفی کرده اند، همان اندازه هم که قرآن را بشناسیم، به آن خدمت کرده ایم.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: قرآن حبل متینی است که یک سر آن دست خداوند و طرف دیگر آن برای تمسک مردم است.

وی تبیین کرد: همه جوانب این کتاب به عنوان حبل المتین متحد است و لذا جامعه را به وحدت دعوت می کند.

آیت الله جوادی آملی ادامه داد: آغاز و انجام این کتاب با وجود این که در طی ۲۳ سال نازل شده است، اختلافی ندارد و همه آن هماهنگ است.

وی با بیان این که خداوند خود بر یک دستی و شباهت آیات قرآن اذعان دارد، افزود: اول تا آخر این کتاب هماهنگ و هم آوا است و می تواند جامعه را از لحاظ اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و غیره متحد و هماهنگ و به عقلانیت دعوت کند.

این مفسر قرآن کریم، با اشاره به بیانات امام سجاد (ع) مبنی بر جامعیت قرآن کریم بر تمام علوم و معارف، تأکید کرد: تمسک به این ریسمان مستحکم چندین برکت دارد که اولین آن نجات انسان از سقوط است چرا که یک طرف این طناب در دست خداوند است.

وی ادامه داد: تمسک به قرآن مانع از اختلاف است چرا که قرآن به وحدت و اتحاد دعوت می کند.

آیت الله جوادی آملی تأکید کرد: هرکسی در هر عصر و زمانی اگر نیازش را به این کتاب عرضه کند، پاسخ خود را دریافت می کند.

کد مطلب 2455754

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه