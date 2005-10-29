مسعود رايگان: خانه اول و آخر هر بازيگري، تئاتر است

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"، تمرينات نمايش " روياي يك عكس " به كارگرداني مسعود رايگان از اول آذر ماه آغاز خواهد شد و از اول دي ماه در سالن شماره دو به روي صحنه خواهد رفت.

مسعود رايگان كه خود نويسنده اين نمايش نيز مي باشد، در مورد داستان نمايش ضمن بيان آنكه ميل ندارد داستان نمايش را فاش كند، گفت: اين نمايشنامه در مورد تنهايي آدم ها، سرگشتگي آن ها و مسئله فقدان هويت شخصي است.

وي در ادامه علت روي آوردن خود به تئاتر را چنين توضيح داد: خانه اول و آخر هر بازيگري تئاتر است. در تمام دنيا بازيگران سينما به ويژه بازيگران خوب آن از تئاتر به سينما راه يافته اند.در برادوي و ديگر مراكز مختلف تئاتري نيز به همين گونه است و زبان تصويري زبان گوياتري در انتقال مفاهيم است.خود من نيز پيشينه تئاتري دارم هرچند در ايران شناخت كمتري نسبت به آن وجود دارد.

مسعود رايگان علاوه بر كارگرداني نمايش در آن بازي نيز خواهد كرد. ديگر بازيگر آن رويا تيموريان است. طراحي صحنه نمايش بر عهده امير اثباتي است و داريوش فائزي دستيار كارگردان آن خواهد بود.